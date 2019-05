"Pentru mine Queen înseamnă Freddie" - Adam Lambert vorbește despre noul album și turneul cu legendele rock

În pragul lansării unui nou album solo, Adam Lambert vorbește despre conexiunea pe care o are cu trupa Queen. Adam e de părere că formația se identifică întru totul cu Freddie Mercury, mărturisindu-și astfel aprecierea pentru regretatul vocalist.

La patru ani de la apariția albumului "The Original High", Adam Lambert revine cu un nou album de studio, intitulat "Velvet". Această viitoare lansare a unui material solo, a readus în discuție ipoteza înregistrării unui album alături de membrii activi ai trupei Queen, respectiv Brian May și Roger Taylor. Oricât de mult ar iubi această formație și oricât de bine s-ar simți pe scenă alături de May și Taylor, Adam este de părere că un material Queen cu vocea sa nu ar fi cu adevărat un album Queen.

"Oamenii mă întreabă mereu dacă vreau să înregistrez ceva cu Queen și nu sunt sigur că ar avea sens pe deplin, pentru că nu ar fi cu adevărat Queen, pentru mine Queen înseamnă Freddie. Personal, îmi place să colaborăm și să susținem concertele astea împreună și să dăm frâu liber creativității pe scenă - este ceva ce îmi oferă împlinire și mă menține entuziast", a declarat Adam Lambert într-un interviu pentru Hunger TV Magazine.

Adam consideră că trupa Queen este atât de adânc înrădăcinată în subconștientul nostru, încât publicul cunoaște piesele formației pe dinafară chiar fără a cunoaște istoria grupului.

"Imediat ce îți dai seama cine e Queen, realizezi că s-au aflat în subconțientul culturii pop în tot acest timp. Este una din acele trupe ale cărei piese sunt atât de emblematice, încât, chiar dacă nu știi nimic despre formație, știi melodiile!"

"Turneele alături de Queen mi-au reamintit cum sună o piesă grozavă"

Concertele alături de trupa Queen, pe care Adam Lambert le-a susținut începând cu anul 2012, au servit drept sursă de inspirație pentru noul său album solo, "Velvet".

"Turneele alături de Queen mi-au reamintit cum sună o piesă grozavă. M-au făcut totodată să realizez că oamenii mă văd cântând aceste piese și albumul ăsta ("Velvet") merge pe linia a ceva ce fanii Queen ar asculta cu plăcere, mai mult decât pe orice am lansat anterior. Nu a fost ceva ce mi-am propus, a venit natural", a detaliat Adam.

Noul disc marchează o schimbare a direcției muzicale, îmbinând mai multe stiluri.

"În mare parte e sound-ul anilor '70. E o fuziune de rock, soul, R&B și funk, ce se îmbină toate completându-se reciproc. Per ansamblu, albumul curge natural și poți să auzi toate instrumentele - am vrut să urc pe scenă și să cânt cu o trupă de patru oameni. Nu depindem de sunete proceste pe calculator, sunt mult mai multe instrumente."

De pe noul album au fost extrase deja piesele "Feel Something" și "New Eyes", cel din urmă indicând schimbarea de sound amintită de Adam în interviul recent acordat.

Data lansării discului "Velvet" nu a fost încă dezvăluită, însă materialul va apărea cel mai probabil vara aceasta.

Recent, fanii lui Adam l-au putut vedea pe artist alături de trupa Queen la gala premiilor Oscar. Prestigiosul eveniment a avut loc pe 24 februarie și a adus filmului ”Bohemian Rhapsody” patru premii Oscar. Rami Malek a câștigat în categoria ”Cel mai bun actor în rol principal”, mulțumind în discursul său trupei Queen.

Queen se pregăteşte de un turneu nord american cu Adam Lambert începând cu data de 10 iulie. În România, Queen + Adam Lambert au concertat în 2016, evenimentul având loc în Piața Constituției din București.