Queen + Adam Lambert încep promovarea materialului "Live Around The World" cu un clip al piesei "The Show Must Go On", ce cuprinde imagini nepublicate până acum din cadrul concertului pe care trupa l-a susținut în Londra pe 7 aprilie 2018.

"Cea de-a 12-a și ultima piesă de pe "Innuendo", ultimul album Queen lansat alături de Freddie Mercury, "The Show Must Go On" este un omagiu adus poftei de viață a lui Freddie Mercury, în vreme ce starea sa de sănătate se deteriora. În aceste vremuri de distanțare socială, "The Show Must Go On" - poate mai mult ca niciodată - se simte ca fiind imnul perfect pentru perioada aceasta", au transmis membrii trupei Queen.

Albumul "Live Around The World", ce include această versiune live a piesei "The Show Must Go On", va fi lansat pe 2 octombrie și va fi disponibil în diferite formate: CD, CD+DVD, CD+Blu-ray și vinyl. În tracklistul de 20 de piese se vor regăsi cele mai îndrăgite piese Queen, melodii precum "Don’t Stop Me Now" și "I Want To Break Free", precum și rarități, cum ar fi versiuni aparte ale pieselor lui Freddie Mercury - "Love Kills" și "I Was Born To Love You".

Brian May: "Mă bucură deosebit de mult faptul că acum putem împărtăși acest moment unic cu întreaga lume"