Ascultă noua piesă lansată de Bella Santiago - "Ay Guapito"

"Ay Guapito" este compusă de Mark Azekko, Marius Moga și Cristian Tarcea, cu versurile semnate de Marius Moga și Bella Santiago.

"Am fost atât de fericită că am pus în versuri cuvinte în limba filipineză pe care doi îndrăgostiți le folosesc atunci când se alintă. <<Ay Guapito>> este și despre frumusețea insulei pe care o avem noi în țara mea. Din motivul acesta m-am gândit că piesa asta este perfectă pentru vremea călduroasă, în care îndrăgostiții își petrec timpul pe insulă și își exprimă iubirea. Iși spun <<mahal kita bebe ko>> adică <<te iubesc, bebelușul meu>>. <<Bebe>> înseamnă în filipineză <<bebeluș>>, dar îl folosim ca un alint intre iubiți. Sper să vă placă <<Ay Guapito>> precum îmi place și mie", a spus Bella Santiago.

AUDIO: Bella Santiago - Ay Guapito

Bella Santiago s-a făcut remarcată în 2016 în cadrul show-ului "Românii au talent" prin interpretările excepționale ale unor piese precum "I Will Always Love You", "Hello" și "Drunk In Love". La începutul anului 2017, artista a lansat primul single și videoclip din cariera sa solo, "Unpredictable". Apoi, în septembrie, a început colaborarea cu trupa Jukebox și a lansat piese precum "Vocea ta" sau "Auzi cum bate", iar un an mai târziu, împreună cu trupa, a participat la Selecția Națională Eurovision 2018.

La finalul lui 2018, frumoasa filipineză a fost desemnată marea câștigătoare X Factor. Artista a reușit în finală să cucerească atât jurații "X Factor", cât și publicul cu piesele "Fata verde" și "Cine m-a făcut om mare", dar și cu un mash-up format din hit-urile celebrei Beyonce.

La finalul lui 2019, Bella Santiago a fost desemnată câștigătoarea celui de-al 14-lea sezon al emisiunii "Te Cunosc de Undeva". Până în prezent, artista a lansat piese precum "Good Lovin", "S.O.S", "Army of Love" și "Pantera", ce au adunat împreună milioane de vizualizări pe YouTube.