"Vinerea pare să fie cea mai iubită zi din săptămână. Cel putin așa rezultă din postările din mediul online. Vinerea este hotarul dintre două lumi: concentrare, responsabilități și program strict, pe de o parte, și relaxare, chef de distracție, fără reguli, de cealaltă parte. <<Să vină vinerea>> este imnul celor care socotesc zilele săptămânii în funcție de ziua de vineri", a spus Alex Vasilache, solistul trupei. "Mereu mi-a plăcut energia celor de la Jukebox. Având ocazia să îi văd pe scenă, am zis hai să facem un pop rock, cu influențe ușor americane. Fiind un băiat de toboșar, piesa trebuia neapărat să aibă energie maximă, energie pozitivă, iar Andi a fost genial găsind povestea și totul s-a legat din prima. Și uite-așa a venit vinerea!", a adăugat Marius Rozsdas (Magic Juice).

Piesa "Să vină vinerea" este produsă în studiourile Magic Juice, compusă de Marius Rozsdas și Andi Bănică. În regia lui Sano Jarski, editat de Tudor Grămescu și produs de Pinhole Media, videoclipul o are în rolul principal feminin pe frumoasa Bella Santiago.

Jukebox este una dintre cele mai populare, versatile şi longevive trupe pop-rock, cu peste 16 ani de activitate şi peste 1500 concerte. Discografia Jukebox include până în prezent trei albume ("Christmas songs", "Feel like making love" şi "Picuri de rai"). Trupa este foarte cunoscută şi pentru prezenţa în emisiunea Cronica Cârcotaşilor, timp de 10 ani, şi pentru participarea la numeroase festivaluri şi concursuri (Eurovision 2005, Festival Mamaia 2009, X Factor 2015, Eurovision 2016). Iar povestea nu se opreşte aici: "tonomatul" fabricat în România îşi îmbogăţeşte constant şi consecvent repertoriul şi prestaţia, astfel încât fiecare show este o experienţă memorabilă.

Formula trupei s-a îmbogăţit cu o prezenţă ce nu poate trece neobservată: cu o voce excepţională şi o apariţie exotică. Originară din Filipine, Bella Santiago are 12 ani de experienţă muzicală şi vă este deja cunoscută din finala concursului "Românii au talent" 2016 și ca marea câștigătoare X Factor 2018. Printre cover-urile cu ajutorul cărora Bella face senzaţie se numără celebrele "I will always love you", "Hello" sau "Drunk in love".

În 2017 trupa a lansat alături de Bella Santiago "Vocea ta", dar și "Auzi cum bate", piesa care a fost selectată în finala Selecției Naționale Eurovision 2018. În aprilie 2018, Jukebox & Bella Santiago au lansat "Sugar Gumalaw", prima producție românească cu versuri în engleză și tagalog. Au urmat piese precum "Am ce nu am" și "Absența ta", iar în februarie 2019 Jukebox & Bella Santiago au lansat single-ul "Mă întorc zi de zi", clipul având aproape 2 milioane vizualizări pe youtube.