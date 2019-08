După "Tu Perdicion", noua piesă este a doua din cariera Bellei cu versuri în spaniolă. Melodia este semnată MWolf, un compozitor spaniol, iar de videoclip s-a ocupat Silviu Mîndroc.

"<<Pantera>> a apărut din ideea lui Wolf, compozitorul spaniol alături de care am lucrat la piesă, când într-o zi m-a întrebat ce animal cred că mă reprezintă. Pentru că de multe ori fanii mi-au spus că sunt că o panteră neagră, am zis să merg pe mâna lor. Single-ul a fost creat în Spania, alături de o echipă care a lucrat chiar și cu Enrique Iglesias. Sound-ul este unul fresh, m-a făcut să dansez de prima oară", a spus Bella.

Bella Santiago s-a făcut remarcată în 2016 în cadrul show-ului "Românii au talent" prin interpretările excepționale ale unor piese precum "I Will Always Love You", "Hello" și "Drunk In Love". La începutul anului 2017, artista a lansat primul single și videoclip din cariera sa solo, "Unpredictable". Apoi, în septembrie, a început colaborarea cu trupa Jukebox și a lansat piese precum "Vocea ta" sau "Auzi cum bate", iar un an mai târziu, împreună cu trupa, a participat la Selecția Națională Eurovision 2018.

La finalul lui 2018, frumoasa filipineză a fost desemnată marea câștigătoare X Factor. Artista a reușit în finală să cucerească atât jurații "X Factor", cât și publicul cu piesele "Fata verde" și "Cine m-a făcut om mare", dar și cu un mash-up format din hit-urile celebrei Beyonce.