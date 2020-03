"Good Lovin'" este produsă și compusă de Magic Juice, Alexandra Dimitriu și Iuliana Pușchilă.

"Piesa pe care am cântat-o la preselecția unuia dintre concursurile la care am participat în România m-a inspirat foarte mult. Discutam cu Marius (Magic Juice) înainte să ne apucăm de treabă, m-a întrebat ce fel de piesă vreau să facem, i-am zis că îmi doresc să transmită energie, să te facă să dansezi și să fie rap. El a sunat o echipă din UK și am început să lucrăm. Am înregistrat-o și am cântat-o în același mod ca la preselecție - cu la fel de multă pasiune și emoție. «Good lovin'» este o piesă pentru care am luptat și am lucrat mult. Mă reprezintă din toate punctele de vedere și asta îmi place mult. Simt că în sfârșit mi-am găsit stilul", a spus Bella.

Bella Santiago s-a făcut remarcată în 2016 în cadrul show-ului "Românii au talent" prin interpretările excepționale ale unor piese precum "I Will Always Love You", "Hello" și "Drunk In Love". La începutul anului 2017, artista a lansat primul single și videoclip din cariera sa solo, "Unpredictable". Apoi, în septembrie, a început colaborarea cu trupa Jukebox și a lansat piese precum "Vocea ta" sau "Auzi cum bate", iar un an mai târziu, împreună cu trupa, a participat la Selecția Națională Eurovision 2018.

La finalul lui 2018, frumoasa filipineză a fost desemnată marea câștigătoare X Factor. Artista a reușit în finală să cucerească atât jurații "X Factor", cât și publicul cu piesele "Fata verde" și "Cine m-a făcut om mare", dar și cu un mash-up format din hit-urile celebrei Beyonce.

La finalul lui 2019, Bella Santiago a fost desemnată câștigătoarea celui de-al 14-lea sezon al emisiunii "Te Cunosc de Undeva". Până în prezent, artista a lansat piese precum "S.O.S", "Army of Love" și "Pantera", ce au adunat împreună milioane de vizualizări pe YouTube.