Fiica lui Will Smith a lansat o piesă rock; Ascultă Willow - "Transparent Soul"

Fiica lui Will Smith făcea furori ca puştoaică de 10 ani cu "Whip My Hair" cu un deceniu în urmă, dar iat-o acum fiind o adolescentă rebelă, în faza pop-punk. Artista a lansat o piesă rock alternativ intitulată "Transparent Soul", colaborare cu toboşarul Blink-182, Travis Barker. Melodia se ascultă în articol.

La 11 ani de la "Whip My Hair", single care a primit discul de platină în SUA, Willow a găsit o nouă exprimare artistică. "Transparent Soul" este primul single de pe viitorul său album, care o vede explorând o direcţie care sună a rock alternativ şi pop-punk. E ceva de Blink-182 în piesă, dar şi ceva de Paramore, cu o abordare vocală inedită. Versurile sunt despre falsitatea celor din jur şi capacitatea anumitor indivizi de a depista oamenii falşi şi a îi demasca drept ceea ce sunt.

Willow apare cu imaginea unui star de rock alternativ de la început de mileniu, cu o zgardă cu ţepi, machiaj intens şi faimoasele sale dreaduri lungi. O chitară neagră uriaşă tronează lângă muziciană, în vreme ce Travis Barker nu se arată în clip, dar îl simţim la tobe, imprimând un uşor ritm punk. Greu de crezut că la doar 20 de ani, recent împliniţi, Willow ajunge deja la al cincilea album. Primul single de pe acest LP e chiar cel pe care îl ascultaţi aici.

Willow a declarat în interviuri recente că a trecut la acest sound inspirată fiind de izolarea din pandemie. Smith cântă şi la chitară pe acest track şi declaraţiile sale s-au viralizat recent, după participarea la un talk show. Acolo şi-a descris relaţia poli-amoroasă pe care o are. Fiica lui Will Smith şi Jada Pinkett Smith va lansa următorul său album în vara lui 2021. Citează ca influenţe eroii săi din copilărie, precum My Chemical Romance, Avril Lavigne, Blink-182, Fall Out Boy şi Paramore.

Demo-urile au fost înregistrate în casa artistei, apoi re-înregistrate în studio când a scăzut numărul de infectări. Willow vine după 2 ani prolifici, lansând în 2019 albumul "Willow", pe care aborda un stil mai relaxat, mai aproape de R&B şi trip-hop, dar şi "The Anxiety", album lansat în 2020. Acel LP a fost creat alături de iubitul şi colaboratorul Tyler Cole. Nu ştiu dacă ştiaţi, dar abordarea alternative rock e moştenită din familie. Jada Pinkett Smith a avut o trupă de nu metal numită Wicked Wisdom în perioada 2003-2007.

Sora lui Jaden Smith a crescut ascultând piesele sale. Ultimele postari pe Instagram ale tinerei au inclus coveruri după Deftones şi alte formaţii rock.