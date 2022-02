Machine Gun Kelly feat Willow - Emo Girl

La nivel de sunet acest track aminteşte de Blink-182, în vreme de partea lui Willow are ceva de Avril Lavigne. Vizualul este mult mai luminos şi mai Disneyificat faţă de cultura emo de la început de mileniu. De această dată avem un hibrid modern, cu o căciulă "P*ssy Hat" pe capul lui MGK, în vreme ce Willow se conturează ca vocea generaţiei sale, a rebeliunii şi fiica mamei ei, revendicând sound-ul rock alternativ al Jadei Pinkett Smith.

Invitatul special al acestui clip este Travis Barker, toboşarul Blink-182 şi poate artizanul schimbării de direcţie în cariera lui Machine Gun Kelly. Fiecare colaborare dintre cei doi, dar şi fiecare colaborare a lui Travis cu Avril Lavigne ne-a dus direct în 2003. Barker apare la început de clip cu figura unui "nerd", care le prezintă copiilor elemente reprezentative ale culturii emo de acum 20 de ani.

La final Travis îşi etalează imaginea clasică, cu colier cu ţepi, căciulă sa tipică şi tatuajele la vedere. Deja vizitatorii cei mici au cu frizuri şi machiaje emo. Revenirea acestei culturi fusese semnalata încă din 2019, când s-a reunit My Chemical Romance şi mai recent în 2021, când Avril Lavigne s-a întors la pop-punk. "Emo Girl" este un single de pe viitorul album al lui Machine Gun Kelly, "Maisream Sellout".

LP-ul va sosi pe 25 martie şi iniţial avea un alt nume, "Born With Horns". Travis Barker a produs acest album, iar noul videoclip a fost regizat de către Drew Kirsch. El este responsabil cu multiple clipuri hit, de la Shakira cu "Me Gusta" la Taylor Swift cu "Lover" şi "You Need to Calm Down". A regizat şi clipuri pentru John Legend şi AFI.

Machine Gun Kelly a lansat în august 2021 single-ul "Papercuts" şi a apărut recent pe piesa "Thought It Was a lui iann dior, cu Travis Barker din nou în ecuaţie, la tobe. Cei doi au făcut şi un legământ ciudat, făcându-şi tatuaje "Born With Horns", ceea ce face inedită schimbarea numelui de album.