Cu un flow demn de Kendrick Lamar, Jaden Smith apare singur la apus pe un deal care a mai apărut în clipurile sale. "Ninety" prezintă două poveşti, cea a îndrăgostiţilor care se prostesc şi se aleargă într-un mediu rural, dar şi a jumătăţii masculine care îşi aminteşte de acele momente cu lacrimi în ochi. Cei doi aleargă pe lângă ferme şi biserici părăsite, jucând jocuri de amorezaţi. Single-ul are o lungime neobişnuită (peste 7 minute) şi îşi schimbă ritmul de câteva ori, amintind de creaţiile lui Frank Ocean.

Prima parte este melancolică şi influenţată de R&B, dar apoi devine brusc ritmată şi alunecă într-un interludiu psihedelic plin de ecou. Ceea ce urmează va surprinde pe toată lumea: un solo de chitară şi multiple straturi sonice care ne arată că Jaden a devenit artist consacrat pe merit, nu doar prin numele de familie. De altfel, tânărul e cunoscut de câţiva ani doar ca Jaden, acesta devenit numele său de scenă, fără particula "Smith".

"Ninety" este un single de pe albumul "SYRE", lansat de muzician în 2017. Fiul lui Will Smith descrie acest track şi vizualul său ca "o poveste de dragoste încâlcită". Pe lângă momentele de vulnerabilitate cu lacrimi în ochi, muzicianul apare în genunchi, încleştându-şi pumnii şi simţind profund latura negativă a iubirii. În acelaşi timp flashback-uri cu îndrăgostitul plin de sânge, ca un Romeo modern. Versurile fac aluzie la o rană de glonţ şi un atacator feminin ("she killed you").

Până la final piesa este deja una indie-rock, presărată cu elemente de R&B şi hip-hop. Jaden a lansat după "Syre" un album "Erys", în care a a prezentat un alter ego mai întunecat. După o apariţie alături de tatăl său la Coachella cu câţiva ani în urmă, Jaden a plecat în turneu cu sora sa, Willow la finalde an 2019, apoi nu a mai dat vreun semn de viaţă în 2020, în afară de tweet-uri misterioase.