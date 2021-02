Cradle of Filth anunţă albumul "Existence Is Futile", înregistrat în izolare

Cradle of Filth se numără printre trupele care au profitat de lipsa de concerte şi turnee pentru a se întoarce în studio în perioada izolării pandemice. Formaţia tocmai a anunţat un nou album, al 13-lea din discografia sa, purtând numele de "Existence Is Futile". LP-ul va sosi în următoarele luni prin casa de discuri Nuclear Blast Records. Avem informaţii în plus în articol.

Noul album Cradle of Filth, "Existence Is Futile" a fost înregistrat la Grindstone Studios alături de producătorul Scott Atkins. Are un artwork realizat de către Arthur Berzinsh, care a mai colaborat cu Cradle şi la identitatea vizuală a albumului "Hammer of the Witches" din 2015, dar şi la "Cryptoriana - The Seductiveness of Decay" din 2017. Despre noile track-uri solistul Dani Filth a delcarat următoarele:

Acest uimitor nou album este tot ceea ce ce puteaţi aştepta de la multiplele nuanţe de negru care pot da culoare unui release Cradle of Filth şi mult, mult mai rău. Nu a fost absolut nici o presiune pentru a termina albumul. De fapt nu am avut nimic mai bun de făcut decât să savurăm sucurile creative şi o bună parte din anul 2020 a fost petrecută în zona rurală din Suffolk, finalizând şi perfecţionând cea mai nouă creaţie muzicală.

Solistul promite că discul va avea părţi mai rapide, dar şi unele lente şi că unele amintesc de operele COF de la începutul carierei. "Chorusuri masive şi drop-down-uri melancolice" au fost de asemenea promise, plus "black metal furios" şi "chitară apocaliptică". În acelaşi timp ceea ce au creat Dani Filth and co nu este foarte diferit de "Cryptoriana", doar că schimbă tema în "groază existenţială" şi ameninţarea a tot ceea ce ne înconjoară. Potrivit cu pandemia actuală...

În februarie 2020 Cradle of Filth anunţa plecarea lui Lindsay Schoolcraft din trupă, ea cântând la clape în cadrul grupului. Încă nu a fost anunţat un înlocuitor. Formaţia pregăteşte şi un concert transmis prin live stream de la St. Mary's Church din Colchester, acesta urmând să aibă loc pe 12 mai 2021. Bilete pentru stream şi pachete VIP se pot comanda de aici.

Printre single-urile lansate de Cradle of Filth în ultimii ani se numără "Achingly Beautiful", "You Will Know the Lion by His Claw" şi "Heartbreak and Seance". Formaţia a concertat în România în vara anului 2017, în cadrul Metalhead Meeting 2017, într-o zi toridă deschisă de Sepultura. Cradle a cântat live piese precum "Dusk And Her Embrace", dar şi "Blackest Magick In Practice" şi "Heaven Torn Asunder".