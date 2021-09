Cradle of Filth - Necromantic Fantasies

"Necromantic Fantasies" include surprinzător de multe elemente orchestrale şi părţi de chitară ce amintesc de perioada "Nymphetamine". Clipul ilustrează o poveste victoriană cu domniţe în pericol şi creaturi care le salvează în alei întunecate. Dani Filth apare cu un machiaj mai discret de această dată şi alături de colegii de trupă cântă în mijlocul unor figuri întunecate, cu gheare şi pene uriaşe.

Povestea pare a fi un soi de "Frumoasa şi Bestia" reinterpretat, cu extra elemente demonice. Faţă de alte piese de black metal şi extreme metal al formaţiei, aceasta poate fi considerată ceva mai blândă, lipsind toba cu dublă pedală şi secţiunile acelea ultra rapide care au sosit în black metal via punk. Spre final accelerează percuţia în mod savuros şi auzim şi o înlănţuire plăcută de chitare, dar familiară pentru cei care au ascultat creaţiile Cradle of Filth de la început de mileniu.

"Existence Is Futile" este albumul de studio cu numărul 13 pentru formaţia britanică şi îl vom putea asculta de pe 22 octombrie. Primul single s-a auzit cu câteva săptămâni în urmă, iar "Crawling King Chaos" a avut videoclipul filmat în aceeaşi sesiune cu cel nou. Noul material discotrafic a fost înregistrat în izolare la Grindstone Studios, în oraşul de baştină al lui Dani Filth, Suffolk, alături de Scott Atkins. Producătorul e cunoscut pentru albumele pe care şi-a pus amprenta pentru artişti ca Devilment, Benediction sau Vader. Temele abordate pe piesele noi includ existenţialismul, teama de necunoscut şi scrierile ocultistului Aleister Crowley.

Artwork-ul a fost realizat de artistul leton Arthur Berzinsh, cel care a creat şi coperta pentru ultimele două albume Cradle. Iată şi tracklist-ul pentru noul disc:

01. The Fate Of The World On Our Shoulders

02. Existenţial Terror

03. Necromantic Fantasies

04. Crawling King Chaos

05. Here Comes A Candle… (Infernal Lullaby)

06. Black Smoke Curling From The Lips Of War

07. Discourse Between A Man And His Soul

08. The Dying Of The Embers

09. Ashen Mortality

10. How Many Tears To Nurture A Rose?

11. Suffer Our Dominion

12. Us, Dark, Invincible

13. Sisters Of The Mist (Bonus track)

14. Unleash The Hellion (Bonus track)

În 2021 trupei i s-a alăturat Annabelle Iratni la clape, ea colaborând cu Dani Filth şi în trupa Devilment. Debutul său a venit pe 12 mai în cadrul unui concert transmis prin live stream. Formaţia a ajuns în România în 2017 cu ocazia Metalhead Meeting, în acelaşi lineup cu Sepultura şi Behemoth.