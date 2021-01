Hayley Williams ne oferă un cover magic după piesa "Teardrop" de la Massive Attack

Hayley Williams ne oferă poate cel mai reuşit cover al începutului an 2021, cel al piesei "Teardrop" de la Massive Attack. Am ascultat-o de sute de ori în genericul serialului "House MD", dar nu ne mai săturam de ea, mai ales în această interpretare angelică. Până acum auzisem doar varianta live, iar acum o putem savura pe cea de studio în articol.

Hayley Williams a făcut atmosferă pentru acest clip filmându-se în intimitatea casei sale, proaspăt ieşită din duş, în halat şi cu părul acoperit cu un prosop. Interpretarea este una blândă, fără încercări de a epata, pur şi simplu unduind vocea pe feeling-ul şi ritmul piesei. Pasiunea răzbate din această variantă, alături de o melancolie intrinsecă a artistei şi o frazare plăcută a versurilor şi puţin diferită de original. Spre final vocea solistei Paramore ne oferă şi un mic regal tehnic.

Hayley Williams a rămas prolifică pe durata pandemiei, înregistrând coveruri acustice ale unor piese celebre pentru fanii săi. În plus, artista a luat o pauză de la colaborarea cu trupa Paramore, pentru a lansa primul său album solo în 2020. Albumul se numeşte "Petals for Armor", care a fost însoţit de o serie de EP-uri derivate din el. Unul este "Petals for Armor: Self Serenades", un EP acustic lansat pe final de luna decembrie. Single-urile de pe discul solo sunt "Dead Horse", "Over Yet" şi "Cinnamon".

Am mai ascultat şi "Leave It Alone", cu un videoclip unic, plin de picturi corporale şi metamorfoze din lumea insectelor, iar cel mai mare hit a fost "Simmer".

Cea mai nouă ispravă este acest cover după Massive Attack, piesa "Teardrop", cu un original din anii '90. Legendara melodie trip-hop o avea pe solista Elizabeth Fraser de la Cocteau Twins pe înregistrare, ea fiind şi autorul versurilor. Melodia s-a auzit de sute de ori pe genericul serialului "House MD", cu Hugh Laurie în rolul legendarului doctor Gregory House, antisocial, dar genial. Versurile piesei sunt inspirate de operele filozofului francez Gaston Bachelard.

Hayley a cântat iniţial piesa live la un concert caritabil Ally Coalition Talent Show şi acum ne oferă varianta oficială. Ultimele coveruri cântate de artistă au fost "Drew Barrymore" de la SZA şi "Don't Start Now" de la Dua Lipa.