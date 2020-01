Videoclipul cel nou, "Leave It Alone" aminteşte de "Fighter" al Christinei Aguilera, dar mult mai luminos, mai alb, o altă specie de fluture trece prin metamorfoză acum. Machiajul este unul mai "a la Bjork" pentru Hayley Williams şi abordarea este ceva mai viscerală şi misterioasă. Piesa aminteşte de Massive Attack şi Hooverphonic şi îşi desfăşoară percuţia şi vocalizele în faţa ascultătorului tiptil, discret. Protagonista clipului apare în două ipostaze: femeia pierdută în pădure şi creatura în transformare, la ieşirea din cocon.

În prima ipostază pare a continua povestea lui Hayley din ultimul clip, "Simmer", când tânăra alerga prin pădure, fără haine. Spre finalul acestui video ne dăm seama că materialul vizual este despre comuniunea cu natura şi că fiecare interacţiune cu un element al naturii poate avea un "butterfly effect". "Leave It Alone" este al doilea single de pe primul album solo al solistei Paramore, "Petals for Armor". Va sosi pe 8 mai şi marchează o abordare muzicală nouă pentru artista propusă că alternativă la Avril Lavigne la începutul anilor 2000. Videoclipul cel nou este regizat de Warren Fu, ca şi ultimul material video.

Întrebată de BBC de ce a ales numele "Petals for Armor" pentru album, Hayley a explicat decizia astfel:

E parte dintr-un vers al piesei "Simmer". Cu ceva vreme în urmă am fost la o maseuză cranial-sacrală. Poate mulţi oameni consideră că era doar o mincinoasă, un vraci, dar accept orice ajutor. Stăteam pe masa sa şi am început să am viziuni ciudate cu flori care cresc din mine şi nu în sensul frumos, era foarte dureros şi grotesc. Mi-am dat seama atunci că erau multe lucruri care încercau să crească din mine şi că urma să mă doară acest proces.

Ca şi "Simmer", noul single a fost produs de către Taylor York de la Paramore şi compus de Hayley alături de Joey Howard. Artista de 31 de ani a declarat şi că track-ul cel nou este influenţat de povestea bunicii sale de 81 de ani, care şi-a pierdut o parte din memorie după o căzătură gravă acum un an.