Hayley Williams şi-a început în 2020 cariera solo, iar solista Paramore a lansat deja două single-uri, "Simmer" şi "Leave It Alone". Primul a avut un clip în care artista alerga goală prin pădure, cu un vibe de David Lynch şi thriller. Al doilea a fost o veritabilă creaţie a la Bjork, Hayley devenind un soi de larvă uriaşă, care se transformă pe parcursul clipului. A fost o metaforă pentru transformările din natură şi modul în care influenţăm mediul din jur.

De această dată proaspăt transformata blondină bântuie o casă ciudată, ce pare locuită de oameni invizibili. "Cinnamon" are aerul unui episod din serialul "Fringe", iar creaturi camuflate în mobilă, covoare, pereţi şi scări o urmăresc pe protagonistă. Ar fi o casă drăguţă de localitate mică, cu o chitară pe pat şi un căţel drăguţ lângă pian fără acele creaturi... Se lasă şi cu un twist spre final când o clonă a artistei apare mâncând scoici într-o cadă.

Cele două ego-uri se înlănţuie în dans şi încep o coregrafie ce pare mai degrabă tatonare. Până la urmă protagonista se contopeşte cu urmăritorii săi şi începe un dans haotic, tribal şi plin de energie. Hayley a menţionat că aceste 3 clipuri fac parte dintr-o serie de 5, care a stârnit ceva controverse. Fanii au descoperit multe similarităţi între temele vizuale ale lui Hayley şi cele ale artistei suedeze Jonna Lee. Au început să apară acuzaţiile de plagiat, negate vehement de solista Paramore.

Odată cu acest single a sosit şi prima parte a albumului "Petals for Armor". LP-ul complet va sosi pe 8 mai. Criticii muzicali care au ascultat track-urile noi le-au comparat cu opera lui St. Vincent, Billie Eilish, ba chiar şi Thom Yorke cu "ANIMA". Prima parte a albumului include 5 piese şi a sosit cu o săptămână în urmă, sub formă de EP numit "Petals for Armor I".