"Dead Horse" este o piesă ciudată, pentru că e greu de încadrat într-un gen anume. Pare o baladă indie plină de angoase şi clape visătoare cu mult ecou. Basul îi imprimă un ritm de muzică de bar în care s-a trecut de ora 3 noaptea şi o artistă la început de carieră se dezlănţuie. Videoclipul cel nou este regizat de către Zac Farro, toboşarul trupei Paramore şi frate cu Josh Faro, fost chitarist şi backing vocal al trupei.

Clipul pare inspirat de creaţii ale lui Kate Bush şi include o iluminare fantomatică, costume demne de Bowie şi serial australian low budget cu asasini. Hayley continuă să se metamorfozeze, de această dată nu în fluture, ci artistă îndrăzneaţă, femeie conservatoare cu palton şi fată glitz şi glam, care străluceşte în lumina reflectoarelor. Piesa este fredonabilă, chiar dacă în spatele său se aude o uşoară angoasă şi o meditaţie asupra repetiţiei şi rutinei zilnice.

Hayley Williams a lansat mult aşteptatul album de debut solo pe 8 mai, iar "Petals for Armor" a generat deja multe single-uri apreciate de fani. Am putut asculta "Over Yet", cu un videoclip cu tematică sportivă, bun de exerciţii fizice în carantină. Un alt track interesant a fost "Cinnamon", iar în cazul lui "Leave it Alone" am primit un clip traumatizant cu larve, fluturi şi metamorfoze. Primul single de pe LP a fost totuşi "Simmer", cu un videoclip a la David Lynch.

Artista a transmis un mesaj odată cu lansarea albumului:

"Petals for Armor" este foarte special pentru mine, pentru că înglobează un moment în timp pe care o să îl îndrăgesc mereu. Am învăţat multe lecţii când am compus acest album... unele dintre ele încă le învăţ. M-am luptat cu furia, am învins apatia şi am simţit spectrul complet al feminităţii mele. M-am îndrăgostit, în ciuda temerii că dragostea ar putea fi fără speranţă. Nu vă faceţi iluzii, sunt încă un dezastru fantastic!

Iniţial Hayley a lansat o parte din album ca o serie de EP-uri, "Petals for Armor" şi "Petals for Armor II", care a inclus şi noul single. Putem spune că solista Paramore a crescut şi s-a maturizat enorm de la perioada lui "Misery Business".