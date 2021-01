AFI, poate trupa cu cea mai reuşită combinaţie de punk cu emo a revenit pe scenă muzicală în 2021, cu două piese noi. E vorba despre "Escape From Los Angeles" şi "Twisted Tongues", marea noutate fiind schimbarea de casă de discuri pentru trupa lui Davey Havok. Artiştii au trecut la Rise Records şi le puteţi asculta noile single-uri în articol.

AFI a lansat în acest început de 2021 un disc cu două single-uri, care prefaţează un viitor album. Piesele noi sunt "Twisted Tongues" şi "Escape From Los Angeles". Ele se găsesc pe un vinil ediţie limitată, de 7 inch. Acestea sunt primele melodii lansate din 2018 încoace, atunci când a debutat EP-ul "The Missing Man". Vestea bună e că Davey Havok and co ne pregătesc şi un album complet nou lansat până la final de an 2021.

"Escape From Los Angeles" primeşte un videoclip abstract, un soi de screensaver care e în egală măsură melancolic, ironic, amuzant şi visător. Privind peste L.A. vedem peisaje urbane, dar şi diferite obiecte ce nu îşi au locul, precum ploi cu gogoşi sau camere de filmat plus tornade. Odată cu trecerea la Rise Records, AFI sună mai aproape de punk-ul de acum două decenii, iar solistul Davey a renunţat la ţipetele de pe "Miss Murder". Vocea sa afectată şi cu mult ecou, de The Smiths americanizat şi de Pet Shop Boy pus pe fapte mări a rămas totuşi neschimbată.

E interesant că în ciuda faptului că piesa nu e heavy, elemente ale sale sunt ceva mai dure şi complexe decât de obicei. Toboşarul munceşte overtime, iar câteva riff-uri prefaţează o posibilă intrare în alternative metal pentru băieţi. Solistul vede oraşul Los Angeles ca o entitate injectată cu întuneric, dar şi cu o lumină specială. E o figură a dualităţii, abordată pe acest single.

"Twisted Tongues" face din nou toboşarul vedetă, el accelerând serios piesa, care sună a un soi de intro etern. Avem şi o chitară ce sună a post rock uneori, deci e clar că se întâmplă ceva cu AFI şi artiştii încearcă un nou stil. Acest single a fost de fapt înregistrat ca un experiment în perioada în care se finisa albumul "AFI/Blood" cu câţiva ani în urmă. Versurile sunt inspirate de visare şi de o despărţire neprevăzută. Chitaristul Jade Puget a subliniat că opera trupei nu a fost niciodată uniformă şi că există doar similarităţi, aşa că AFI se reinventează mereu.

AFI debuta în 1995 cu albumul "Answer That And Stay Fashionable", trecând printr-un punk frenetic, urmat de o perioadă emo şi alternative rock la început de ani 2000. Formaţia a avut un hit pe locul întâi în topul Billboard 200, "Decemberunderground". În 2017 AFI a lansat albumul "AFI (The Blood Album)", de pe care s-a remarcat single-ul "Aurelia". Pe atunci ajungea la o discografie de 10 albume, iar acum îl aşteptăm pe cel cu numărul 11.