Hayley Williams a găsit un mod ingenios de a-și promova ultima piesă lansată, "Over Yet". Artista a realizat un video în care ne arată cât de ușor este să faci mișcare ascultându-i muzica.

"Iată un program de exerciții atât de scurt, încât nici nu va fi nevoie să vă prindeți părul în coadă", anunță Hayley în debutul clipului ei.

Piesa "Over Yet" este extrasă de pe EP-ul de debut solo al vocalistei Paramore, "Petals For Armor I". Materialul este programat să apară pe piață pe 8 mai, incluzând și single-urile lansate anterior: "Simmer", "Leave It Alone" și "Cinnamon".

Ultimul album lansat de Hayley împreună cu colegii din Paramore a fost "After Laughter" și a apărut în mai 2017. LP-ul s-a plasat pe prima poziție în topurile US Top Alternative Albums și US Top Rock Albums (Billboard).