Sean Connery a murit; Legendarul actor din James Bond avea 90 de ani

Una dintre marile figuri ale cinematografiei, Sean Connery a încetat din viaţă. Actorul avea 90 de ani şi este cunoscut pentru rolul James Bond, fiind primul care a adus acest personaj pe marile ecrane. A apărut în 7 dintre peliculele cu celebrul spion. Detalii despre cariera şi viaţa sa aflaţi în articol.

Actorul scoţian s-a născut pe 25 august 1930. A fost activ în cariera cinematografică între 1954 şi 2003, cu o scurtă revenire în 2012. Familia lui Sean Connery a transmis că artistul a murit în somn, în vreme ce se afla în Bahamas, după o perioadă lungă de probleme cu sănătatea. Pe parcursul carierei sale de 5 decenii, actorul a strâns numeroase distincţii, inclusiv un Oscar primit în 1988 pentru rolul său de poliţist irlandez în pelicula "The Untouchables".

Alte pelicule care l-au consacrat pe Connery au fost "The Hunt for Red October", dar şi cele din seria "Indiana Jones". De asemenea, artistul a apărut în nu mai puţin de 7 filme James Bond. Pe parcursul carierei sale, Connery a primit şi două premii BAFTA, 3 Globuri de Aur, inclusiv distincţiile Cecil B. DeMille şi Henrietta. Lumea îl ţine minte şi din "Highlander" din 1986, dar şi din "Dragonheart" în 1996, acelaşi an când apărea în filmul de acţiune "The Rock".

Pe numele său complet Thomas Sean Connery, actorul s-a născut în Fountainbridge, Edinburgh pe 25 august 1930. Fiul unei femei care se ocupa de curăţenia în case şi al unui muncitor în fabrică, Sean se trăgea din vorbitori de Scottish Gaelic. Prima sa slujbă a fost cea de vânzător de lapte la o cooperativă din Edinburgh. În 1946, la vârsta de 16 ani Connery se alătura Marinei Regale, perioadă în care s-a ales cu două tatuaje. A părăsit armata la 19 ani din cauza unui ulcer duodenal.

Ulterior a revenit la cooperativă şi a fost şofer şi salvamar, dar şi model pentru pictorii de la Edinburgh College of Art. Poate cel mai ciudat job al său a fost de lustruitor de sicrie. Connery s-a apucat de culturism la 18 ani şi unele surse afirmă că ar fi obţinut chiar un loc 3 la un concurs Mr Universe din 1950. Din anii '50 avea să înceapă cariera sa în actorie, iar creatorul James Bond, Ian Fleming s-a îndoit iniţial de distribuţia sa în filme. I se părea prea înalt şi musculos, dar carisma sa a compensat din plin.

Actorul a jucat alături de Audrey Hepburn în pelicula din 1976 "Robin and Marian", iar ultimul său mare film a fost "The League of Extraordinary Gentlemen" din 2003. A revenit puţin pe scena actoricească în 2012 pentru un voice over al unei animaţii ("Sir Billi the Vet"), deşi se retrăsese în 2006.

Lui Connery i se oferise şi rolul lui Gandalf în "Lord of the Rings", dar a refuzat, afirmând că nu înţelege scenariul. A refuzat şi un rol în "The Matrix". Actorul are o statuie din bronz ridicată în 2010 în Tallinn, Estonia şi a fost făcut cavaler de Regina Marii Britanii în anul 2000 pentru servicii aduse cinematografiei.