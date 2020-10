Amy Lee colaborează cu Bring Me the Horizon, după un proces între artişti

Multe trupe au aşteptat până de Halloween să îşi lanseze albumele sau piesele noi, iar printre ele se numără Puscifer, Rob Zombie şi Bring Me the Horizon. Aceştia din urmă au lansat EP-ul "Post Human: Survival Horror", care include câteva colaborări interesante. Cea care sare în ochi imediat este cu Amy Lee pe o piesă cu un nume foarte lung, "One Day The Only Butterflies Left Will Be In Your Chest As You March Towards Your Death". Colaborarea s-a născut printr-un proces între artişti şi aflaţi detalii în articol.

Britanicii de la Bring Me the Horizon au lansat pe 30 octombrie albumul "Post Human: Survival Horror" prin Columbia Records. Include 9 piese şi vine după 4 single-uri deja apreciate de public: "Obey" (colaborare cu YUNGBLUD), "Ludens", "Parasite Eve" şi "Teardrops". 3 piese sunt colaborări, cu Babymetal, Amy Lee şi Nova Twins. "One Day The Only Butterflies Left Will Be In Your Chest As You March Towards Your Death" are un sunet trist şi întunecat şi s-ar potrivi într-un film gothic produs de Tim Burton. Are o atmosferă cinematică şi dramatică, potrivită şi cu o variantă mai întunecată de "Frozen". E interesant cum vocea lui Oliver Sykes se îmbină atât de bine cu cea a lui Amy Lee, după ani întregi de ţipat şi guturale de la solistul BMTH. Instrumental este o piesă destul de golaşă, în care doar pianul iese în evidenţă. Iată ce a avut de spus solista Evanescence despre colaborare: Nu îi cunosc pe cei de la BMTH personal. Eram doar fani, fiecare pentru muzica celuilalt şi ştiţi cum e muzica... simţi că tu cunoşti acea persoană pentru că muzica trăieşte în tine. Deşi am fost foarte ocupată cu lucrul la noul album "The Bitter Truth" şi am fost puţin blocată la unele cuvinte, ei mi-au trimis acest track la care să lucrez şi a fost o evadare frumoasă pentru mine. Am simţit că era ceva aproape interzis, ca un proiect secundar secret şi m-am simţit împlinită să colaborez şi să schimb idei, să am discuţii zilnice cu Oli. A fost resimţit drept ceva frumos de la început la sfârşit. Oli Sykes a dezvăluit că BMTH a fost dată în judecată de Evanescence pentru plagiat accidental. Piesa "Nihilist Blues" a trupei Bring Me the Horizon sună cam mult ca "Never Go Back" de la Evanescence, piesă din 2017. Avea şi un vers în comun, iar trupele au căzut la pace, Amy Lee primind credit pentru compoziţie. Aşa s-au cunoscut artiştii şi au început şi schimburi de idei, ce au dus la această colaborare.