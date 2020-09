The Smashing Pumpkins a lansat două piese noi, "Confessions of a Dopamine Addict" şi "Wrath" - AUDIO

The Smashing Pumpkins revine la o lună de la ultima lansare de single-uri, cu două piese noi, "Confessions of a Dopamine Addict" şi "Wrath". Aceste două track-uri sunt extrase de pe viitorul album al formaţiei lui Billy Corgan, "CYR". Le poţi asculta în articol şi afla ce vizualuri speciale a lansat trupa în ultima săptămână.

Cele două single-uri noi vin la câteva săptămâni după alt duo de piese, "Cyr" şi "The Colour of Love". De această dată ascultăm un "Wrath" care sună a synth pop şi goth, dar şi un "Confessions of a Dopamine Addict", care sună a imn de dragoste cu elemente synth pop şi indie pop. Fanii The Smashing Pumpkins au început deja să întrebe "unde sunt chitarele?", auzind în aceste două noi single-uri puternice influenţe electronice şi prea puţine elemente de rock.

Ce e drept Corgan nu e străin de mixaje, experimentând cu sintetizatoare şi platforme analogice la o cafenea proprie, unde ţinea set-uri de mixaj de ore întregi. Acolo era multă improvizaţie, haos şi sample-uri dintre cele mai eclectice. De această dată ascultăm două compoziţii organizate şi bine dozate, în care sintetizatoarele sunt intercalate cu vocea nazală şi melancolică a lui Corgan, dar şi cu percuţia ţinută la minim. "Confessions" e ceva mai meditativ şi trist, dar "Wrath" are un pic de zvâc şi ar prinde un playlist de dans într-o marţi în Control, post-pandemie.

Toate aceste piese noi se vor regăsi pe albumul "CYR", care debutează pe 27 noiembrie. Duce discografia The Smashing Pumpkins la 11 discuri şi este un album dublu concept, ce include nu mai puţin de 20 de melodii. Acest material a fost produs de către solistul şi liderul formaţiei, Billy Corgan şi înregistrat în Chicago. Formaţia este acum alcătuită din membrii fondatori James Iha şi Jimmy Chamberlin, pe lângă Corgan şi chitaristul Jeff Schroeder.

Pe lângă piesele noi, The Smashing Pumpkins a început şi o serie de animaţii numită "In Ashes", cu două episoade publicate deja. Primul se numeşte "As the Crow Flies" şi are drept coloană sonoră piesa "The Colour of Love". Al doilea tocmai a sosit, se numeşte "Inspirations, Inspirations" şi este adus la viaţa prin melodia "Confessions of a Dopamine Addict". Alte 3 episoade sunt pregătite, toate difuzate gratuit pe canalul oficial YouTube al trupei.

Povestea este una psihedelică, care străbate epocile, include creaturi nepământene, narcotice, poveşti de dragoste şi trădare. Ilustraţia este una în stil old school, amintind de desenele cu "Şerifii Stelari" şi "He-Man".