"Wyttch" este un single total diferit de ultimele release-uri The Smashing Pumpkins, un track puţin mai dur şi agresiv. Riff-urile combinate cu toba şi invocaţiile lui Billy Corgan induc o stare agresiv-jucăuşă, iar videoclipul este psihedelic şi întunecat. Acesta este cel mai nou single de pe viitorul album dublu al formaţiei, "CYR", care debutează pe 27 noiembrie. Până acum am putut asculta de pe noul disc single-uri precum "Anno Satana", "Birch Grove", "Confessions of a Dopamine Addict", "Wrath", "Cyr" şi "The Colour of Love".

Noul LP a fost produs de Corgan însuşi şi include două treimi din componenţa originală a formaţiei: Corgan, chitaristul James Iha şi toboşarul Jimmy Chamberlin. Şi chitaristul Jeff Schroeder, care a colaborat multă vreme cu ceilalţi muzicieni a fost implicat în acest proiect.

Având în vedere că primim un album dublu şi că mai toate single-urile de până acum au sunat a synth pop, "Wyttch" ar putea prefaţa un B Side mai înclinat spre rock alternativ. Videoclipul e gândit să sărbătorească ocultul şi invocă o petrecere de Halloween sinistră, cu machiaje intense, costume sumare şi un vibe gothic. Clipul este regizat de către Charlotte Kemp Muhl, iar Corgan apare cu machiaj negru şi unghii lungi ca nişte gheare. E clar ce personaj invocă solistul şi anume Nosferatu, în vreme ce copiii săi, Augustus şi Philomena sunt de asemenea personaje costumate de Halloween în clip.

The Smashing Pumpkins a anunţat recent şi un succesor pentru legendarul album "Mellon Collie and the Infinite Sadness", pentru a îi sărbători aniversarea de 25 de ani. Acel nou material va avea nu mai puţin de 33 de piese şi va fi lansat sub formă de trilogie. Este citată şi o abordare rock opera şi "completarea cercului a tot ceea ce a realizat The Smashing Pumpkins". Trupa plănuieşte şi un turneu aniversar pentru anul 2021, dacă pandemia o va permite.