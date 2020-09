The Smashing Pumpkins lansează noul dublu album în noiembrie, un serial de animație urmând să apară în septembrie - TRAILER

The Smashing Pumpkins lansează la finele lunii noiembrie un dublu album intitulat "Cyr". Trupa a creat, de asemenea, un serial de animație ce va avea pe soundtrack piese de pe noul material.

Pandemia pare să le fi priit celor de la The Smashing Pumpkins. Formația va lansa pe 27 noiembrie un album dublu, ce va conține 20 de piese. Discul conceptual intitulat "Cyr" a fost produs de Billy Corgan și înregistrat în Chicago, Illinois, iar la realizarea lui au participat membrii fondatori James Iha și Jimmy Chamberlin, împreună cu chitaristul Jeff Schroeder.

Odată cu anunțul privind lansarea discului și dezvăluirea tracklistului, The Smashing Pumpkins le oferă fanilor și o surpriză - Billy Corgan a creat un serial de animație, intitulat "In Ashes". Acesta va avea cinci episoade, primele două, "As the Crow Flies" și "Inspirations, Aspirations", urmând să apară pe 25 septembrie. Tot atunci vom asculta și piese noi de pe noul album, soundtrack-ul acestui serial fiind construit pe muzica inclusă pe discul "Cyr" .

Tracklist The Smashing Pumpkins -"Cyr":

The Colour of Love Confessions of a Dopamine Addict Cyr Dulcet in E Wrath Ramona Anno Satana Birch Grove Wyttch Starrcraft Purple Blood Save Your Tears Telegenix Black Forest, Black Hills Adrennalynne Haunted The Hidden Sun Schaudenfreud Tyger, Tyger Minerva

Până la apariția discului, The Smashing Pumpkins dezvăluie trailer-ul acestui serial, disponibil mai jos.

Trailer: The Smashing Pumpkins - In Ashes

Formația de rock alternativ The Smashing Pumpkins și-a început activitatea în 1988, în formula Billy Corgan (voce, chitară), James Iha (chitară), D'arcy Wretzky (bas) și Jimmy Chamberlin (tobe). Grupul încorporează în sound elemente din gothic rock, heavy metal, dream pop, psychedelic rock, progressive rock, shoegazing și muzică electronică.

Albumul care a adus trupei recunoaștere în zona mainstream a fost "Siamese Dream". Lansat în 1993, albumul a debutat pe prima poziție în topul american Billboard 200, vânzându-se în peste 30 de milioane de exemplare. Pe acest disc au fost incluse single-uri precum: "Cherub Rock", "Today", "Disarm" și "Rocket".

În 2000, trupa s-a destrămat, reunindu-se în 2006. Un an mai târziu a fost lansat albumul "Zeitgeist", care a urcat până pe poziția a doua în topul Billboard 200. Discul a fost certificat cu aur în America.

De-a lungul anilor, componența trupei a suferit multiple modificări, în prezent, din formație făcând parte Billy Corgan, James Iha, Jeff Schroeder și Jimmy Chamberlin.