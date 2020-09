Naomi Hedman a fost "pantera" care i-a blocat cu frumusețea sa pe jurații X Factor 2020

Cel de-al treilea episod X Factor România 2020 a adus-o în atenția publicului pe Naomi, o englezoaică senzuală, ce a a întors toate privirile. Descoperă povestea concurentei și află cum s-a descurcat la audiții.

Naomi a fost apariția serii. Inițial i-a cucerit pe Răzvan și Dani prin frumusețea sa, apoi jurații au rămas impresionați de concurenta de 27 de ani, originară din Londra. Naomi este hostess, model și se ocupă și cu muzica, având o serie de piese înregistrate. Concurenta a interpretat "Fallin'", piesa Aliciei Keys, însă momentul nu a fost unul excelent.

"Naomi, dacă mai și cântai la cum arăți...cred că ne luam zilele. Arăți ca o panteră și ai cântat ca o pisică", a spus Ștefan.

Loredana a dat vina pe alegerea muzicală pentru faptul că momentul nu a ieșit așa cum ar fi trebuit:

"Naomi, cred că dacă ai fi ales un alt cântec, unul potrivit pentru vocea ta, interpretarea ta ar fi fost mai bună. Ai carismă, sex-appeal, frumusețe și cred că meriți un loc în această competiție".

Jurații i-au acordat, însă, o a doua șansă și concurenta a ales să interpreteze piesa "If Ain't Got You". Florin Ristei s-a oferit să o acompanieze. Duetul a fost net superior primei piese cântate, vocea tinerei a fost pusă în valoare, iar acest lucru a putut fi observat și de jurați.

"Naomi, ești o tânără carismatică, al doilea cântec a creat un moment minunat. Cred că dacă ești atentă, poți să cânți corect. Pentru ceea ce văd, răspunsul e DA, iar pentru ceea ce aud, este tot DA", a comentat jovial Ștefan Bănică.

Loredana a fost încântată că a doua interpretare a fost bună și i-a oferit cu bucurie un DA. Florin s-a gândit din nou la strategie, un NU din partea lui ar fi pus-o pe Naomi pe lista de așteptare. Totuși, juratul a renunțat la această idee și i-a acordat un DA. La fel și Delia. Astfel, Naomi Hedman a mers direct în bootcamp cu 4 DA.