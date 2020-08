Smashing Pumpkins anunţă un nou album, lansează două single-uri: "Cyr" şi "The Colour of Love"

Smashing Pumpkins ne aduce surpriza finalului de vară odată cu lansarea a două piese noi. E vorba despre "Cyr", care a primit şi un videoclip oficial, dar şi "The Colour of Love", care prefaţează un nou album al trupei lui Billy Corgan. Ascultă noile melodii în articol şi află detalii despre noul LP.

The Smashing Pumpkins există la ora actuală în componenţa Billy Corgan, James Iha şi Jimmy Chamberlin, plus chitaristul Jeff Schroeder. D'arcy Wretzky (basist) a refuzat să facă parte din proiect. "Cyr" sună incredibil de proaspăt şi actual, în acelaşi timp evocând un aer retro. Billy Corgan a descris acest single ca "nebunie distopică", că o luptă a unui singur suflet contra întregii lumi. Are sintetizatoare hipnotice şi un bas catchy, plus backing vocal care potenţează vocea lui Corgan.

E un aer de synth pop puternic aici, iar sintetizatoarele sunt amplificate la refren, dând viaţă piesei. Videoclipul oficial este regizat de Linda Strawberry şi a fost filmat recent, în perioada izolării în Los Angeles şi Chicago. Clipul e plin de imagini cu filtru negativ, Corgan îşi poartă clasicul machiaj etalat pe scenă, iar solistul şi membrii trupei dansează de parcă nu îi priveşte nimeni. Totul este completat cu contorsionişti ce apar în cadru.

"The Colour of Love" are un BPM ceva mai ridicat şi este mai ritmată. Aerul de synth pop e puternic şi aici, dar sună a piesă de condus maşina la apus şi a noi începuturi. Ambele melodii noi transportă fanii în perioada anilor '80 şi '90. The Smashing Pumpkins avea planuri mari pentru 2020, urmând să cânte în deschiderea Guns N' Roses şi să se afle în faţa a stadioane pline de fani. Pandemia a făcut ca toate acele evenimente să fie anulate. Acum artiştii au fost cuprinşi de "febra goth şi synth pop", cu influenţe The Cure şi Depeche Mode.

Nu cunoaştem încă dată de lansare a albumului nou şi nici numele său, dar sunt şanse mari să apară până la final de an 2020. La începutul anului Corgan a dezvăluit că are 21 de piese pregătite pentru un "album complet diferit". În mai chitaristul Jeff Schoreder confirmase chiar că Billy ar fi lucrat la 2 noi albume separate.