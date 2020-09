Alicia Keys lansează un nou album pe 18 septembrie: "ALICIA"

Cei care au contact cu industria muzicală şi ştiu cu ce se mănâncă aceasta sunt la curent cu faptul că vinerea este o zi de foc pentru lansări de albume şi single-uri. Alicia Keys va lansa un nou album mâine, vineri, pe 18 septembrie şi acesta include câteva colaborări interesante. LP-ul a fost deja amânat de câteva ori din cauza pandemiei şi avem detalii despre el mai jos.

Alicia Keys va lansa albumul "ALICIA" pe 18 septembrie, acesta fiind LP-ul cu numărul 7 în discografia sa. Iniţial trebuia să vină pe 30 martie, dar a fost amânat din cauza pandemiei. Pe acest release vom găsi single-urile pe care le-am ascultat deja, "Underdog", "Show Me Love" (colaborare cu Miguel), dar şi "So Done", alături de Khalid. Alte single-uri cunoscute de public sunt "Love Looks Better", "Perfect Way to Die", "Time Machine" şi "Good Job".

Ultimul album lansat de Alicia Keys a fost "HERE" în 2016, iar între timp artista a prins un gig important la început de an 2020. Cântăreaţa R&B a prezentat gala premiilor Grammy şi a cântat piesa "Underdog" alături de Brittany Howard. În iunie am ascultat-o cântând "Perfect Way to Die" la BET Awards, o piesă care face aluzie la tumultul din SUA şi conflictele rasiale, dar şi la uciderea lui Geord Floyd. În martie artista şi-a lansat memoriile, sub numele de "More Myself: A Journey".

Odată cu lansarea de pe 18 septembrie, Alicia va ţine un concert special pentru fani, transmis prin live stream. Va fi o experienţă "vizuală, sonică şi emoţională" transmisă în parteneriat cu American Express. Teaserele de pe Instagram ne indică multiple filtre de culoare, efecte vizuale psihedelice şi o atmosferă specială pentru concert.

Pe noul disc îi vom putea asculta şi pe Sampha, Tierra Whack, Jill Scott şi mulţi alţii, pe un total de 15 piese noi. Iată tracklist-ul oficial:

Truth Without Love Time Machine Authors of Forever Wasted Energy Feat. Diamond Platnumz Underdog 3 Hour Drive Feat. Sampha Me x 7 Feat. Tierra Whack Show Me Love Feat. Miguel So Done Feat. Khalid⁣ Gramercy Park Love Looks Better You Save Me Feat. Snoh Aalegra Jill Scott Feat. Jill Scott Perfect Way To Die Good Job

Versurile sunt construite în jurul unor teme socio-politice şi ca o naraţiune a modului în care Alicia Keys percepe lumea din jurul său, dar şi pe sine. Sunt abordate şi teme precum brutatlitatea poliţiei, dar şi muncitorii esenţiali pentru societate. Albumul va fi promovat prin concerte pe marile arene ale lumii în 2021.