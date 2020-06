Lyric Video: Alicia Keys - Perfect Way To Die

"Perfect Way To Die" sună ca o piesă de rămas bun, o piesă a dorinţelor neîmplinite şi a viselor care nu s-au mai realizat. Alicia Keys cântă despre lumini albastre de poliţie, despre nopţi în arest, teamă şi vieţi pierdute. Câştigătoarea (şi prezentatoarea) de premii Grammy a declarat că a simţit o chemare pentru a scrie şi cânta piesa, ca un manifest împotriva nedreptăţii.

Artista a lansat acest single împreună cu următorul mesaj:

Am simţit chemarea muzicii ca niciodată până acum. Am urmat chemarea şi m-a dus la piesa "A Perfect Way to Die". Titlul piesei este atât de puternic şi devastator pentru că NOI suntem răniţi de atât de mulţi oameni care au murit în mod nedrept. Bineînţeles, NU există o modalitate perfectă de a muri. Acea propoziţie nici nu are sens. La fel cum nu are sens ca sunt atât de multe vieţi nevinovate care nu ar fi trebuit să fie luate de lângă noi din cauza culturii distructive a brutalităţii poliţiei.

Versurile invocă o simplă plimbare până la magazin, care se poate termina cu un apel dureros pentru o mamă, de la morgă. Alicia Keys a declarat şi că a scris piesa "Perfect Way to Die" cu gândul la moartea lui Michael Brown şi Sandra Bland. Artistă a apărut la emisiunea "The Daily Show With Trevor Noah" pe 22 iunie pentru a îşi cânta pentru prima oară melodia live.

Talentata muziciană a discutat despre campania sa cu artistul Rapsody şi activistul şi fondatorul Until Freedom, Tamika Mallory, pentru a atrage atenţia asupra cazului Breonna Taylor. Aceasta a fost o tânără de 26 de ani, împuşcată fatal de forţele de poliţie din Louisville în martie 2020. Ofiţerii LMPD au intrat în apartamentul tinerei, care a fost prinsă într-un schimb de focuri între poliţie şi iubitul său.

Alicia a participat alături de alte vedete, actori şi politicieni la o ceremonie de absolvire online în această primăvară.