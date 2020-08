Deep Purple nu are de gând să iasă prea curând la pensie

Deep Purple continua seria veștilor bune. Și cu siguranță avem nevoie de ele în această perioadă neprietenoasă. După ce în ultimele luni am ascultat noi piese lansate de legendara trupă și am aflat că va exista și un album, Ian Gillan a declarat recent că Deep Purple mai are planuri de realizat. Mai multe detalii în articol.

La trei ani de la lansarea a ceea ce Deep Purple a considerat un turneu de adio extins supranumit "The Long Goodbye", solistul Ian Gillan a declarat într-un interviu pentru Cleveland.com că el și colegii de trupă nu mai au planuri definitive de a se retrage.

"Cred că acum câțiva ani a fost un fel de efort din partea partenerilor noștri de afaceri pentru a găsi un plan de ieșire - cu toții eram într-o condiție fizică mai puțin bună, așa că am decis să organizăm un turneu de adio. Dar cuvântul accentuat este <<lung >> (n.r. "long" - The Long Goodbye), deci, da, foarte lung. Mai avem puțină treabă. Cred că lucrurile vor fi puse în așteptare pentru un timp, dar cred că vom reveni pentru un pic de distracție", a spus Ian Gillan.

Deep Purple va lansa cel de-al 21-lea material discografic pe 7 august, prin casa de discuri earMUSIC. Albumul a fost a fost produs de Bob Ezrin, canadianul care are în CV alte proiecte muzicale impresionante cu KISS, Pink Floyd, Alice Cooper, dar şi acelaşi om care s-a ocupat de ultimele două albume Deep Purple - "Now What?!" (2013) și "Infinite" (2017). Noul disc este intitulat "Whoosh!", iar despre această denumire a comentat Gillan în cadrul aceluiași interviu:

"<<Whoosh!>> este un cuvânt care mi-a intrat în cap într-o zi când mâzgăleam. Este un fel de cuvânt onomatopeic care descrie natura tranzitorie a umanității de pe planeta Pământ. Și, de asemenea, este un mod de a descrie cariera Deep Purple, pentru că mă uit înapoi la anii '70 ca și cum ar fi fost ieri și, <<whoosh>>, acum suntem aici!"

De pe viitorul album, trupa a lansat single-urile "Throw My Bones", "Man Alive" și "Nothing At All". Materialul discografic va fi disponibil sub formă de mediabook CD+DVD, pachet care include şi un interviu de o oră sub titlul "Roger Glover And Bob Ezrin in Conversation", plus un bonus sub forma concertului de la Hellfest 2017 (video). Vor mai fi şi ediţii 2LP+DVD, boxset şi digital.

Deep Purple este una dintre cele mai reprezentative trupe rock care, de-a lungul timpului, a explorat noi stiluri, stârnind interesul celor ce nu erau născuți pe vremea în care trupa se afla în topurile industriei muzicale. Albume de succes precum "In Rock"(1970), "Machine Head" (1972), "Made In Japan" (1973) și melodiile "Smoke On The Water", "Child In Time" si "Soldier Of Fortune" au propulsat trupa în topul vânzărilor de bilete și albume.

Deep Purple a concertat de mai multe ori în România, la București pe 26 noiembrie 1998 (Sala Polivalentă), pe 31 octombrie 2007 (Stadionul Cotroceni), la Cluj-Napoca pe 7 iunie 2013 (Cluj Arena). pe 20 februarie 2014 (Sala Polivalentă) și pe 13 mai 2017 (Romexpo), și din nou la Cluj pe 10 decembrie 2019 (Cluj Arena).