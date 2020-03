"Throw My Bones" este cel mai nou single Deep Purple, care promovează albumul "Whoosh!". Acesta va debuta pe 12 iunie 2020 şi ar fi trebuit să fie promovat printr-un turneu al legendarului grup britanic, dar din cauza coronavirusului nimic nu e sigur. Videoclipul prezintă un astronaut proiectat din trecut direct în epoca noastră, a vanităţii, selfie-urilor, a statului pe telefon, a poluării şi a ignorării seamănului de lângă tine. Este un clip despre alienare şi mersul astronautului singuratic care ajunge în cele din urmă în deşert, la propriu şi figurat.

La final se dezvăluie şi ceea ce pare a fi coperta viitorului LP, cu un astronaut care se dizolvă în eter. Noul LP va debuta prin casa de discuri earMUSIC şi duce discografia Deep Purple la 21 de materiale. Şi acest album a fost produs de către canadianul Bob Ezrin, cunoscut pentru colaborări excelente cu Kiss, Pink Floyd şi Alice Cooper. Acelaşi Ezrin a lucrat şi la ultimele două albume de studio Deep Purple, "Infinite" din 2017 şi "Now What!?" din 2013.

"Whoosh!" va fi disponibil sub formă de de mediabook CD+DVD, incluzând şi un documentar de o oră "Roger Glover And Bob Ezrin In Conversation". Ca bonus este oferită şi întreaga reprezentaţie de la Hellfest 2017 sub formă de video. Există şi o variantă de album 2LP+DVD, box set şi cea digitală. Iată cum arată tracklist-ul noului album:

01. Throw My Bones

02. Drop The Weapon

03. We're All The Same In The Dark

04. Nothing At All

05. No Need To Shout

06. Step By Step

07. What The What

08. The Long Way Round

09. The Power Of The Moon

10. Remission Possible

11. Man Alive

12. And The Address

13. Dancing In My Sleep

Deep Purple ar trebui să înceapă un turneu european de promovare în luna mai, cu un concert la Moscova pe 31 mai, dar Covid-19 aduce incertitudine. Formaţia a concertat în România în 2019, pe 10 decembrie la BT Arena în Cluj-Napoca. Ne-a vizitat şi la Bucureşti, la Romexpo pe 13 mai 2017, avându-i în deschidere pe Trooper şi Monster Truck.