Deep Purple a lansat o nouă piesă, "Nothing At All", un festin progresiv - AUDIO

Deep Purple a lansat o nouă piesă cu puternice elemente de rock progresiv, "Nothing At All", care prefaţează viitorul album al formaţiei. LP-ul se numeşte "Whoosh!", va sosi pe 7 august şi duce la 21 de albume discografia trupei. Puteţi asculta noul single în articol şi afla detalii despre album.

Legendarii rockeri de la Deep Purple au lansat pe 9 iulie single-ul "Nothing at All", înţesat cu solo-uri care sună ca în vremurile de aur ale rock-ului progresiv. Acest extras de pe albumul viitor, "Whoosh!" debordează de creativitate şi de tehnică, fiind un adevărat festin pentru prog rockeri. Albumul cel nou Deep Purple trebuia să debuteze în iunie 2020, dar a fost amânat până în august din cauza pandemiei. Aceasta a provocat probleme cu imprimarea de discuri şi viniluri şi cu distribuţia lor.

Suntem la al treilea single de pe album, după "Throw My Bones" şi "Man Alive", iar Ian Gillan and co par să fi trecut printr-o rejuvenare. La bază track-ul noul sună a Deep Purple pur, dar "floricelele" de la chitară şi compoziţia pe bază de orgă au energia şi nebunia unei trupe proaspăt înfiinţate. În spatele noilor creaţii stă producătorul Bob Ezrin, cunoscut pentru colaborări cu Alice Cooper, Pink Floyd şi KISS. Deep Purple a mai colaborat cu acest vizionar şi pe ultimele 2 albume, "So What!?" din 2013 şi "InFinite" din 2017.

Versurile lui "Nothing At All" explorează eterna temă a daunelor aduse de fiinţă umană planetei Pământ în scurta noastră existenţă (la scara cosmică). Şi ultimele 2 single-uri au avut teme meditative, "Throw My Bones" fiind despre timp şi spaţiu, iar "Man Alive" privind spre viitoarele mii de ani.

"Whoosh!" va sosi în ediţii limitate CD+DVD mediabook, incluzând ca bonus un interviu cu Roger Glover şi Bob Ezrin, dar şi o reprezentaţie Deep Purple de la Hellfest 2017. Mai există şi o variantă 2LP + DVD, un limited boxset şi varianta digitală. Formaţia ne-a vizitat anul trecut, pe 10 decembrie 2019, în cadrul unui concert la Cluj Napoca, în sala BT Arena.

Track list pentru "Whoosh!":

01. Throw My Bones

02. Drop The Weapon

03. We're All The Same In The Dark

04. Nothing At All

05. No Need To Shout

06. Step By Step

07. What The What

08. The Long Way Round

09. The Power Of The Moon

10. Remission Possible

11. Man Alive

12. And The Address

13. Dancing In My Sleep