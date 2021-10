Deep Purple - 7 and 7 Is

Muzicienii din Deep Purple sunt într-o formă excelentă în aceste filmări din studio şi nu par a încetini în ciuda vârstei avansate. "7 and 7 Is" ţine mereu ritmul alert şi piperează atmosfera cu un sintetizator cu adevărat psihedelic spre final, care se înlănţuie magic întâi cu basul şi apoi cu chitara. Deep Purple a decis să adune o serie de piese clasice preferate şi să creeze coveruri pentru ele, rezultatul fiind albumul "Turning to Crime".

Acolo veţi găsi variante noi ale unor piese de la artişti ca Bob Dylan, Cream, Bob Seger, Fleetwood Mac, dar şi The Yardbirds. Nu au trecut nici măcar 2 ani de la ultimul album de studio Deep Purple, "apreciatul "Whoosh!" şi trupa a revenit în studio alături de producătorul Bob Ezrin, pentru a crea materialul discografic cu numărul 22. Ultimul LP a debutat pe locul întâi în topurile din Germania, pe 4 în Marea Britanie şi a apărut şi în topurile US Independent Album and Hard Music.

Iată cum arată tracklist-ul noului disc, alături de artiştii care au creat piesele originale:

01. 7 And 7 Is (LOVE)

02. Rockin' Pneumonia And The Boogie Woogie Flu (Huey "Piano" Smith)

03. Oh Well (FLEETWOOD MAC)

04. Jenny Take A Ride! (MITCH RYDER & THE DETROIT WHEELS)

05. Watching The River Flow (Bob Dylan)

06. Let The Good Times Roll (Ray Charles & Quincy Jones)

07. Dixie Chicken (LITTLE FEAT)

08. Shapes Of Things (THE YARDBIRDS)

09. The Battle Of New Orleans (Lonnie Donegan/Johnny Horton)

10. Lucifer (BOB SEGER SYSTEM)

11. White Room (CREAM)

12. Caught In The Act [Medley: Going Down / Green Onions / Hot 'Lanta / Dazed And Confused / Gimme Some Lovin']

Acest LP s-a născut din surplusul de timp liber al formaţiei, care nu a mai apucat să plece în turneu cu precendentul album. Asta deşi avea programat un turneu global amplu. În august 2020 Deep Purple lansa albumul "Whoosh!" prin casa de discuri earMUSIC, iar printre single-uri s-au numărat "Nothing at All" şi "Throw My Bones". Videoclipurile asociate au avut o tematică cosmică a unui astronaut care a ajuns pe o planetă străină şi îi e greu să se adapteze.

Formaţia activă din 1968 a concertat în România în 2019, la Cluj-Napoca, în sala BT Arena.