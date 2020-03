Coronavirus: Urmărește show-ul caritabil susținut de Billie Eilish, Dave Grohl, Mariah Carey și alte nume sonore ale industriei - VIDEO

Elton John a fost gazda unui show caritabil susținut de nume mari ale industriei muzicale. IHeart Living Room Concert for America i-a adus împreună pe Billie Eilish, Alicia Keys, Lady Gaga, Billie Joe Armstrong și Dave Grohl, printre alții, într-un efort comun de strângere de fonduri pentru lupta împotriva COVID-19.

Grație tehnologiei, concertele live sunt posibile și în aceste zile în care regulile de distanțare socială sunt foarte stricte. Mariah Carey, Billie Eilish, Dave Grohl, Backstreet Boys, Camila Cabello, Sam Smith și mulți alții au acceptat invitația iHeart Radio de a susține de acasă un concert special, pentru a transmite mesaje pozitive celor din izolare și carantină, dar și pentru a strânge fonduri pentru cei care au mare nevoie de ele în aceste momente de criză.

"Aș dori să dedic această piesă tuturor celor aflați în prima linie, care acum fac tot ceea ce pot pentru a ne ajuta să ieșim din situația asta"

În cadrul show-ului intitulat IHeart Living Room Concert for America, disponibil acum integral pe YouTube, îl veți putea urmări pe Dave Grohl intepretând o versiune acustică a piesei "My Hero". Vocalistul Foo Fighters a transmis cu acest prilej și un mesaj celor de acasă.

"Sper că aveți grijă de voi și că sunteți sănătoși. Dacă iubiți pe cineva, spuneți-i ce simțiți, dacă sunteți recunoscători cuiva, mulțumiți-le. Eu aș dori să dedic această piesă tuturor celor aflați în prima linie, care acum fac tot ceea ce pot pentru a ne ajuta să ieșim din situația asta", a spus Grohl în debutul momentului său muzical.

VIDEO: Dave Grohl cântă "My Hero" pentru cei din prima linie

În clipul de mai jos îi veți putea urmări și pe Billie Joe Armstrong de la Green Day cântând "Boulevard of Broken Dreams", pe Billie Eilish și Finneas interpretând acustic "Bad Guy", dar și pe Mariah Carey revizitând hitul "Always Be My Baby", toate momentele muzicale fiind acompaniate de mesaje de încurajare și susținere pentru cei de acasă.

VIDEO: Show integral "The iHeart Living Room Concert for America"

Ce alte concerte poți urmări online

O serie de artiști susțin deja concerte online gratuite. Global Citizen în parteneriat cu World Health au inaugurat seria "Together At Home", în cadrul căreia i-am putut urmări pe Chris Martin de la Coldplay, Camila Cabello și Shawn Mendes și Amy Lee de la Evanescence.

Și Metallica pune la dispoziția publicului o serie de concerte. Trupa va urca pe YouTube în fiecare luni câte un nou concert celebru al formației.