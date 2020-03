Amy Lee de la Evanescence ne cântă de acasă - VIDEO (Together At Home)

Amy Lee de la Evanescence ne invită să ne bucurăm de muzică împreună, de acasă. Artista a susținut un recital online, în cadrul seriei Together At Home. O veți putea asculta pe artistă interpretând coveruri după Whitney Houston și Ben E King.

Amy Lee și-a încântat fanii cu un recital de acasă, compus din piese proprii și cover-uri. Vocalista Evanescence ne-a încurajat să stăm acasă, pentru a opri răspândirea coronavirusului.

"E important să stați acasă (...) Vom trece peste asta, prin puterea iubirii, a speranței, a umanității și a muzicii"

"Suntem aici pentru a promova distanțarea socială și pentru a găsi modalități prin care să stăm acasă, dar să ne simțim și bine. Suntem împreună, de acasă. Puteți și să donați la adresa www.globalcitizen.org/coronavirus, pentru a-i ajuta pe cei de la această organizație să lupte împotriva răspândirii acestui virus, să obțină mai multe informații despre virus, să-i ajute pe cei infectați și să le ofere îngrijirea medicală de care au nevoie, să ajute personalul medical cu toate echipamentele de care au nevoie, de la măști la sisteme de ventilație. Așadar, dacă vreți să ajutați în vreun fel, vă rog să o faceți. Dacă aveți posibilitatea, desigur, pentru că e dificil din punct de vedere financiar pentru toată lumea. Suntem forțați să nu muncim, iar asta face ca perioada asta să fie foarte complicată. E o nebunie, ceea ce se întâmplă ne face pe toți să suferim, pentru că suntem în aceeași barcă cu toții, indiferent din ce colț al lumii am fi. Asta mă face să mă simt conectată la toți oamenii de pe glob. Dacă putem, să ne ajutăm unii pe alții prin donații, dacă nu e posibil, e ok. E important să stați acasă. Noi nu am mai ieșit de vreo două săptămâni, cu excepția drumurilor la supermarket, și știu că mulți dintre voi faceți asta. Vă rog să continuați, haideți să ne abținem cu toții și să oprim răspândirea acestui virus. Vom trece peste asta, prin puterea iubirii, a speranței, a umanității și a muzicii!", ne-a transmis Amy Lee.

În cadrul recitalului, o veți putea asculta pe Amy interpretând piese din propriul repertoriu, precum "Good Enough", dar și coveruri inedite după "I Wanna Dance With Somebody" de la Whitney Houston și după "Stand By Me" de la Ben E King. Amy transformă piesa lui Whitney într-o frumoasă baladă la pian, pentru piesa Ben. E King apelând la ukulele.

VIDEO: Amy Lee de la Evanescence - Together At Home