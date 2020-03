Chris Martin a cântat de acasă pentru fanii Coldplay - VEZI VIDEO (Together At Home)

Pandemia de coronavirus ne afectează viețile tuturor, în această situație aflându-se și Chris Martin. Vocalistul trupei Coldplay ar fi trebuit să se întâlnească recent cu membrii formației pentru a cânta împreună, însă restricțiile impuse de răspândirea virusului COVID-19 au făcut ca acest lucru să fie imposibil.

Așa a apărut ideea de a susține un scurt recital de acasă. Chris a intitulat această întâlnire Together At Home și a propus ca această idee să fie preluată și de alți artiști.

"Sunt oarecum singur în casa în care mă aflu și ar fi trebuit să fiu cu trupa Coldplay azi, dar suntem blocați în țări diferite. Nu putem cânta împreună. Așa că m-am gândit că ar fi drăguț să mă văd cu o parte dintre voi și să aflu unde sunteți și ce pot face pentru voi. Mi-a venit o idee: am putea denumi întâlnirea asta Together At Home. Cine știe, poate mâine ideea va fi preluată de altcineva.

Așa că sunt aici, la dispoziția voastră, pentru următoarele 20 și ceva de minute. N-am mai făcut asta până acum, așa că dacă sunt puțin emoționat, îmi cer scuze. Am să încerc să citesc niște comentarii și să primesc solicitări de piese", a spus Chris în debutul recitalului său,