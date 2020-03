Leac pentru izolare: Metallica va transmite cele mai celebre concerte ale sale în fiecare luni #MetallicaMondays

Tot mai multe milioane de persoane de pe Terra sunt în izolare şi carantină, iar viaţa ne este făcută mai uşoară de concerte transmise prin live stream, seriale şi filme. Metallica se alătură artiştilor care oferă conţinuturi speciale gratuit în această perioadă, pornind campania #MetallicaMondays. Prin intermediul său trupa va transmite în fiecare zi de luni un concert legendar Metallica.

Noua serie de concerte va fi transmisă prin live stream pe YouTube şi Facebook săptămânal. Ar fi genial să vedem şi legendarul concert din 1991 în Rusia, în faţa a nu mai puţin de 1.5 milioane de fani. Nu uităm nici de momentul legendar din Polonia în 2010, la Aeroportul Bemowo. Atunci Metallica a urcat pentru prima oară pe scenă alături de Slayer, Megadeth şi Anthrax.

Iniţiativa legată de concertele live transmise online a venit cu următorul mesaj de la trupă:

În vreme ce toţi ne respectăm consemnul şi stăm acasă, ni se face dor de muzică live, deci ce ziceţi dacă aruncăm o privire asupra unora dintre concertele voastre preferate la o distanţă responsabilă social? Nu aş vrea să sun clişeic, dar acum mai mult ca niciodată suntem împreună în faţa acestei provocări şi interconectarea umană este modul în care o vom depăşi. Cu acest lucru în minte vă oferim o serie de concerte Metallica live direct de pe canapea.

Primul concert transmis pe canalul de YouTube Metallica şi pe pagina de Facebook a trupei este cel de la Slane Castle (vizionabil mai jos), de pe 8 iunie 2019. Concertul include şi o secţiune de strângere de fonduri pe YouTube, unde puteţi dona pentru fundaţia All Within My Hands, care combate foametea şi Covid-19.

Metallica a stat departe de scenă în ultimele luni, după ce şi-a anulat turneul din Australia şi solistul James Hetfield a petrecut o perioadă la reabilitare, pentru a se lupta cu adicţia. Hetfield şi-a făcut marea revenire publică pe 30 ianuarie, atunci când a participat la o expoziţie a unor maşini clasice ale sale la un Muzeul Auto Petersen din Los Angeles.

În ultimele 24 de ore Metallica a anunţat că îşi va anula turneul din America de Sud, care ar fi trebuit să aibă loc în luna aprilie. A fost mutat în luna decembrie 2020 deocamdată. Grupul american a mai anulat şi 3 reprezentaţii din mai, la festivalurile Epicenter, Welcome to Rockville şi Sonic temple.