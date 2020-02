Saga Festival are valul 3 de artişti confirmaţi: Sven Vath, Zara Larsson + alţii

Saga Festival, poate cel mai aşteptat festival de muzică electronică şi urbană din 2020 are noi artişti confirmaţi în această săptămână. E vorba despre valul 3 de artişti, care include nume precum Sven Vath, Zara Larsson şi Laidback Luke. Lista completă o aflaţi în articol.

Saga Festival 2020 este un festival muzical desfăşurat între 5 şi 7 iunie 2020 în Parcul Izvor din Capitală. Va include peste 150 de artişti, care îşi vor etala talentul pe 5 scene. Numele anunţate până acum includ artişti precum Don Diablo, Alan Walker, Disclosure, Faithless (DJ Set), Marshmello (la primul său concert în România), dar şi Meduza şi Sam Feldt. Cap de afiş este DJ Tiesto, iar noile nume anunţate astăzi sunt următoarele:

ADIN

ARTBAT

Dash Berli

Adam Beyer

Len Faki

Kölsch

Zara Larsson

Chris Liebing

Laidback Luke

Sunnery James & Ryan Marciano

Enrico Sangiuliano

Denis Sulta

Timmy Trumpet

Sven Väth

Vini Vici

Joris Voorn

Kevin de Vries

Reinier Zonneveld

Odată cu anunţul valului 3 de artişti, am aflat şi că Saga a încheiat un parteneriat cu WWF. Ca urmare festivalul va fi un eveniment verde, cu emisii de carbon cât mai reduse. Saga Festival va promova conceptul de sustenabilitate, inclusiv prin reducerea la maxim a utilizării plasticului, dar şi a amprentei de carbon.

Saga şi WWF vor încuraja publicul să se implice activ în protejarea biodiversităţii şi să acţioneze contra poluării apei, aerului şi a risipei de alimente. WWF este unul dintre cele mai cunoscute ONG-uri, care militează pentru conştientizarea problemelor de mediu cu care ne confruntăm la nivel internaţional, dar şi naţional, în special cu defrişările şi pierderea recifurilor. În plus, SAGA Festival va colabora cu Reciclad'OR, partenerul verde al festivalului, pentru a încuraja participanţii să minimizeze impactul acţiunilor proprii asupra mediului înconjurător

Sven Vath este un DJ şi producător german în vârstă de 55 de ani, care are în CV 3 premii DJ Awards. Are o carieră de peste 30 de ani şi e cunoscut de fani drept "Papa Sven". A fost un pop star al anilor '90 în Germania, a avut sub bagheta sa două cluburi în Germania şi şi-a pornit propriul business, Cocoon. Acesta include o casă de discuri, agenţie de booking şi o secţiune pentru evenimente. E un mare susţinător al muzicii underground din Germania şi Ibiza. Are propria noapte la club Amnesia de 18 ani şi organizează petreceri legendare. Este un mare fan al vinilului şi deţine un record de DJ set de 30 de ore.

Zara Larsson este o cântăreaţă suedeză de doar 22 de ani, care a cântat în deschiderea concertului lui Ed Sheeran din vara lui 2019 la Bucureşti. Tânăra şi-a lansat albumul de debut în 2017, "So Good" intrând pe locul 7 în UK Albums Chart. A generat 8 single-uri şi aproape toate au intrat în topuri. Artistă a vândut 6 milioane de albume în SUA, 6 milioane în UK şi 1.3 milioane în Suedia. Am intervievat-o aici.

Evenimentul Saga Festival va readuce Bucureştiul pe harta festivalurilor mari din ţară şi cred că am putea foarte uşor porecli acest show un "Neversea de oraş". Este organizat de două companii importante din industria evenimentelor muzicale la nivel mondial: ALDA şi Insomniac, în parteneriat cu organizatorul local The Mission. Cei doi jucători internaţionali au un portofoliu AMF din Amsterdam (Amsterdam Music Festival), dar şi EDC (Electric Daisy Carnival) din Las Vegas.

The Mission are un istoric de 19 ani pe plan local, fiind cunoscut pentru cele 120 de evenimente de muzică electronică şi nu numai.

SAGA Festival își propune să revoluționeze piața evenimentelor muzicale live prin pregătirea unor experiențe memorabile, a unor show-uri de lumini, proiecții și spectacole vizuale impresionante pe care organizatorii le vor oferi festivalierilor, pe lângă concertele electrizante. Toate detaliile vor fi dezvăluite de-a lungul următoarelor luni, pe măsură de noi informații despre SAGA Festival vor fi anunțate public.

Bilete Saga Festival 2020

VIP (a treia fază) - 699 lei

Acces general (a treia fază) - 299 lei