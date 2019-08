Bătălia de la Polivalentă - Subcarpați vs. Vița de Vie, în cadrul Red Bull SoundClash

Pe 9 octombrie se anunță o bătălie muzicală epică între două armate cu greutate: Subcarpați și Vița de Vie. Evenimentul se va desfășura la Sala Polivalentă din București, în cadrul celei de-a treia ediții a Red Bull SoundClash.

Red Bull SoundClash este mai mult decât un concert, este o confruntare muzicală unică, un show total, în care publicul își va auzi artiștii favoriți luptându-se pentru fiecare bătaie din palme a fanilor prezenți în Sala Polivalentă. Cele 4 runde ale bătăliei - The Cover, The Takeover, The Clash, The Wild Card - vor forța limitele creativității fiecărei trupe și vor oferi publicului un experiment muzical memorabil.

De 23 ani, Vița de Vie își pune amprenta asupra rock-ului alternativ autohton prin piese care au revoluționat peisajul muzical românesc, precum „Basu’ și cu toba mare”, „Varză” sau „Praf de stele”. Vița de Vie a evoluat împreună cu fanii, ostașii săi care, pe 9 octombrie, vor zgudui Sala Polivalentă.

După două ediții Red Bull SoundClash în care a dirijat forțele muzicale ale confruntării, Adi Despot îmbracă acum armura de combatant:

„Am acceptat invitația ca fiind o provocare. Ne scoate din zona de confort și ne pune în situații total diferite față de cele cu care noi suntem obișnuiți. Și e fantastic! Încă de la prima ediție, din postura de MC, aveam mereu un ochi ațintit pe ceea ce se întâmpla pe scenă și îmi imaginam cum am fi făcut noi, Vița de Vie, respectiva mișcare”, povestește Adrian Despot.

Subcarpați, cea mai mare grupare muzicală independentă din România, va ține garda sus și-și va apăra măritul codru luptând cu arma preferată - mixul de hip-hop-folclor românesc.

„Știm conceptul de Clash din U.K., de la <Culture Clash>, am văzut acum vreo doi-trei ani potențialul celor două arene față-n față. Mi-a plăcut foarte mult și ne întrebam când o să ajungem și noi să facem asta... și iată că a venit acel moment. O să fie o bătălie muzicală. Dacă Vița de Vie o să arunce ceva în foc, o să fim pregătiți”, promite MC Bean.

Cum se va desfășura Bătălia de la Polivalentă - Subcarpați vs. Vița de Vie la Red Bull SoundClash

THE WARM UP - Fiecare artist cântă 3 piese din repertoriul propriu.

- Fiecare artist cântă 3 piese din repertoriul propriu. RUNDA 1: ‘THE COVER’ – Trupele abordează un hit celebru în dulcele stil propriu.

– Trupele abordează un hit celebru în dulcele stil propriu. RUNDA 2: ‘THE TAKEOVER’ – Vița de Vie începe o piesă, Subcarpați o preia din mers şi o continuă în stilul lor, apoi începe Subcarpați şi preia Vița de Vie... timp de 4 piese.

– Vița de Vie începe o piesă, Subcarpați o preia din mers şi o continuă în stilul lor, apoi începe Subcarpați şi preia Vița de Vie... timp de 4 piese. RUNDA 3: ‘THE CLASH’ – Fiecare trupă reinterpretează 3 piese proprii în 3 stiluri muzicale diferite.

– Fiecare trupă reinterpretează 3 piese proprii în 3 stiluri muzicale diferite. RUNDA 4: ‘THE WILD CARD’ – Fiecare trupă scoate asul din mânecă printr-un invitat surpriză.

În 2018, când Grasu XXL și Loredana s-au duelat folosind toate armele în fața fanilor însetați de diversitate muzicală, armata hip-hop-ului a învins pentru a doua oară la rând la Red Bull SoundClash, după victoria celor de la CTC din 2017. Au fost și dueluri verbale, și replici tăioase, aruncate ca un buzdugan de la o scenă la alta - ceea ce publicul așteaptă și în cadrul ediției din acest an.

Prima ediție a Red Bull SoundClash a avut loc în 2006 în Olanda, iar de atunci a făcut înconjurul lumii, pe cinci continente, în peste 50 de dueluri.

Prețuri bilete la Red Bull SoundClash - Subcarpați vs. Vița de Vie

Primele 300 de bilete se pot achiziționa la prețul de 59 lei, iar după epuizarea acestora, biletele pot fi achiziționate la prețul de 79 lei. Găsiți mai multe detalii în agendă.