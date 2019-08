Bon Jovi lansează un nou album, cu tentă politică

Bon Jovi va lansa în 2020 cel mai personal album al formației de până acum. Discul va aborda tematici politice și sociale, venind în întâmpinarea alegerilor prezidențiale din America.

La 3 ani de la apariția discului "This House Is Not for Sale", ce marca plecarea lui Richie Sambora din trupă, Bon Jovi anunță un nou material de studio. Discul va purta titlul "Bon Jovi: 2020" și va aborda tematici politice și sociale.

"Semnificația din spatele noului album - o parte e evidentă: e un an electoral, iar noi nu o puteam duce mai rău", a explicat Jon Bon Jovi în cadrul unui Q&A desfășurat cu prilejul concertului Runaway to Paradise, de pe Marea Mediterană.

Vocalistul Bon Jovi a subliniat și faptul că știe foarte clar ce-și dorește să transmită cu acest nou album.

"Am o viziune foarte clară. Cu "This House Is Not for Sale" am punctat multe chestiuni personale, iar acum ele rămân în trecut. Așa că, 2020 - desigur, e un an electoral, dar mai important decât atât este faptul că am o viziune clară pentru ce va urma."

Dacă până acum versurile trupei reflectau ceea ce se întâmpla în interior, pe plan emoțional, noile piese vor fi o reflexie a ceea ce se petrece în exterior.

"Cred că sunt foarte încântat de rezultat. Am scris niște piese care sunt foarte diferite de ce ați auzit până acum. Nu vă așteptați la melodii de genul "[You Give Love a] Bad Name". Acesta este un album de conștientizare socială. Una dintre piese e despre veteranii cu PTSD; o alta este despre incidentele din Ohio și Texas. Sunt piese despre subiecte cu greutate," a detaliat Jon Bon Jovi.

Bon Jovi a revenit anul acesta la București, la 8 ani de la primul său concert în România. Evenimentul a avut loc pe 21 iulie, în Piața Constituției, și a făcut parte din turneul de promovare "This House Is Not For Sale". La concert au participat peste 50.000 de oameni.