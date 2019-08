La 80 de ani, Gabi Luncă va cânta în seara de folclor de la Cerbul de Aur 2019

Ultima seară a festivalului Cerbul de Aur va fi dedicată folclorului și va reuni peste 100 de artişti. Într-un moment aparte, va urca pe scenă Gabi Luncă. Marea artistă a muzicii lăutăreşti va cânta în direct la ani buni după retragerea ei din activitate.

La mulţi ani de la retragerea sa, Gabi Luncă va cânta din nou în direct la Televiziunea Română, pe 25 august 2019 - ultima seară festivalului Cerbul de Aur 2019. Reper al muzicii lăutărești timp de jumătate de secol, artista în vârstă de 80 de ani va fi protagonista unui moment special.

Seara de folclor, realizată şi prezentată de Iuliana Tudor, va debuta cu vechi cântece ale lăutarilor, ca ulterior muzica populară să se împletească cu limbajul muzical modern, rezultatul fiind un show complet şi inedit. Seara de folclor va avea trei părţi, iar acompaniamentul va fi asigurat şi anul acesta de Orchestra „Lăutarii” din Chişinău, dirijor maestrul Nicolae Botgros.

Începând de la ora 21:00, vor urca pe scenă cele mai mari nume ale muzicii populare. Irina Loghin, Benone Sinulescu, Nicolae Furdui Iancu, Daniela Condurache, Dinu Iancu Sălăjanu, Nea Dudu, Taraful de la Mîrsa + Nea Vasile, Floarea Calotă, Iulia Mihai + Taraf de Caliu, Raluca Radu, Mihai Teacă, Matilda Pascal Cojocăriţa şi Ion Ghiţulescu ne vor aminti şi încânta cu melodii celebre: "Anii mei și tinereţea", "La calul bălan", "Am crescut băieți și fete", "Scoate calul, pune șaua" etc.

"Regele jazz-ului la acordeon", Emy Drăgoi este invitat special, iar Loredana şi trupa Agurida vor aduce în prezent imnuri folclorice, împreună cu orchestra "Lăutarii". Lidia Buble a pregătit la rândul său un show inedit, iar Alexandra Ungureanu va da un suflu nou pieselor tradiţionale.

Maestrul Gheorghe Zamfir şi invitaţii săi vor pune în scenă show-ul "Zbor de Ciocârlie", cu un concept Proiect K1 construit în jurul mitului Creaţiei. Vor intepreta piese din folclor Paula Seling, Laura Bretan, Rodica Anghelescu şi Valentin Boghean.

Moment special dedicat lui Gabi Luncă

"Nu m-am gândit niciodată că la aproape 81 de ani o să cânt la acest eveniment măreț. Îmi place Cerbul de Aur şi sper să rămână cât om trăi. Mulțumesc Televiziunii Române că s-a gândit la mine. Mă bucură şi voi cânta o melodie cu un mesaj şi cu cuvinte frumoase. Am amintiri frumoase legate de Cerbul de Aur. Ne strângeam cu toții în fața televizorului și ne bucuram că avem şi la noi în țară un eveniment atât de mare şi de frumos. Mă bucur că am onoarea să particip și eu anul acesta, iar cu această ocazie am scris o melodie special", a spus Gabi Luncă despre prezența ei la Cerbul de Aur.

Gabi Luncă a debutat la 18 ani, când a înregistrat primul ei CD cu maestrul Ionel Budişteanu.

"A fost cea mai frumoasă zi din viața mea, când am primit telegramă de la București. Când m-am prezentat, îmi era frică și tremuram toată. În două ore am înregistrat două piese. Până după amiază, pe la 17.00, am înregistrat un album de patru piese. Până pe la 16 ani am ascultat muzică populară oltenească. Muzica lăutărească era o ruşine pe timpul meu. Erau câţiva lăutari care o cântau", ne-a spus artista.

Succesul muzical nu a venit rapid. După cum recunoaște, ceea ce a început ca o înfrângere s-a transformat în succes după 7-8 ani, grație determinării de care a dat dovadă.

"Când am început să cant muzică lăutărească, spectatorii începeau să iasă din sală. Pentru mine era o înfrângere. Dar m-am făcut că nu văd şi am mers înainte. A fost greu până când publicul a început să “guste” acest gen", își amintește Gabi Luncă.

Prima piesă a lui Gabi Luncă a fost "Pe deasupra casei mele".

"A fost prima melodie pe care am făcut-o de la cap la coadă. Nu am avut multe discuri, cred că toate discurile mele sunt 16 la număr, dar sunt mândră de munca mea şi astăzi publicul petrece cu cântecele mele. De la lăutari am învățat să leg un cântec, să-l fac un întreg. De acolo s-a iscat în mine această dorință să-mi fac piesele singură. După, când am început să-mi fac un repertoriul singură, dacă mă apucam să cânt o strofă, venea de parcă îmi șoptea cineva. E un dar de la Dumnezeu.", a adăugat.

Maria Lătăreţu și Tudor Vornicu au fost ca niște mentori pentru Gabi Luncă.