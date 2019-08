Gheorghe Zamfir aduce "Mitul creatorului" la Cerbul de Aur 2019

Show-ul “Zbor de Ciocârlie”, ce va fi prezentat publicului în ultima parte a serii dedicate folclorului, este realizat după un concept original al Proiect K1 și are ca temă mitul creatorului, un omagiu adus sunetelor lumii.

"Întotdeauna am fost profund atașat de natură, am copilărit și m-am format în cadrul naturii. Am fost legat de animalele domestice încă din fragedă copilărie și am fost legat de câmp, de pădure, de natură, am trăit la sat în armonie cu acestea până la terminarea adolescenței, când m-am dus la liceul de muzică din București. Datorită lor am descoperit misterele naturii, m-am atașat de această imensitate, de acest cadru fără sfârșit care este natura. Am descoperit în ea atâtea fenomene, atâtea culori, atâtea sunete - care au ajutat la formarea întregului meu univers personal interior, la tot destinul pe care l-am avut din copilărie până astăzi.

Trilurile Ciocârliei sunt greu de redat, dar atât de încântător de ascultat prin sunetul de nai. ”Zbor de Ciocârlie” este un concept de care m-am bucurat imens, o alegere inspirată. Vine cumva din ființa mea, din interiorul meu și este o adevărată încântare să ilustrez muzical poveștile viețuitoarelor înaripate", a declarat Gheorghe Zamfir.