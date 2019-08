ELIZA G din Italia a câștigat trofeul Cerbul de Aur 2019 - VEZI LISTA CÂȘTIGĂTORILOR

ELIZA G din Italia a câștigat Marele Trofeu al Festivalului Cerbul de Aur 2019. Ea a cântat în concurs melodiile "Altro que favole" și "Creioane colorate" (Feli).

La primirea premiului, ELIZA G a fost copleșită de emoții, spunând că e prima oară când câștigă o competiție. Concurenta a muțumit în italiană și va duce Trofeul în Italia. Acesta este însoțit și de un premiu în bani, 25.000 Euro.

Laureații concursului de interpretare de la Cerbul de Aur 2019 sunt următorii.

Locul I - Sara de Blue (Austria)

Loredana și Vasile Şirli i-au decernat Premiul I concurentei din Austria. Sara de Blue a urcat pe prima treaptă a podiumului cu interpretările pieselor "Ce are ea" și "Out of the twilight".

Locul II - Ralfs Eilands (Letonia)

Ralfs a cântat melodiile "Revelation" și "Apa". Premiul a fost acordat de Ricky Dandel.

Locul III - Monika Marija (Lituania)

Concurenta din Lituania și-a primit premiul din partea celor doi membri ai juriului Viktor Laszlo şi Erminio Sinni. Monika a cântat piesa lui Mihail - "Mă ucide ea" - în prima seară, și hitul "Criminal" cu al doilea prilej.

Premiul Publicului - Florin Răduță (România)

Florin a interpretat piesele "Dragostea rămâne" și "It's a man's world". Premiul a fost înmânat de primarul municipiului Brașov, George Scripcaru.

Premiul special al Presei Acreditate la Festival - Syuzanna Melqonyan (Armenia)

În cele două seri de concurs, Syuzanna a cântat melodiile "Pe aripi de vânt" și "Je suis malade", ultima interpretare fiind primită cu aplauze de spectatorii din Piața Sfatului din Brașov. Premiul i-a fost înmânat de Adrian-Ioan Veștea, Președintele Consiliului Județean Brașov, titlul fiind însoțit de suma de 2500 euro.

Cea mai bună interpretare a unei piese românești - Alfie Arcuri (Australia)

Prin acest premiu special, Televiziunea Română și Radio România a apreciat cea mai bună interpretare în limba română realizată de un concurent străin. Venit tocmai din Australia, Alfie a scăpat de accent și a cântat într-o românească foarte curată hitul "Acasă", din repertoriul lui Smiley.

Trofeul Cerbul de Aur este însoțit de un premiu în bani în valoare de 25.000 de Euro, locurile I-III fiind de asemenea premiate, după cum urmează: 15.000 Euro - locul I, 10.000 Euro - locul al II-lea și 5.000 Euro pentru locul al III-lea. Premii speciale au fost următoarele: Cea mai bună interpretare a unei piese românești (2.000 Euro), Alegerea Presei Acreditate la Festival (2.500 Euro) și Premiul Publicului (2.500 Euro).

Corina Chiriac - recital emoționant cu bis în pauza publicitară

Dintre toți artiștii invitați în recitaluri, Corina Chiriac s-a bucurat de cea mai caldă primire în Piața Sfatului din Brașov. Artista a cântat mai multe hituri din repertoriul propriu cu prilejul împlinirii a 40 de ani de la primul show color de televiziune, "Eu sunt Corina!", realizat de Tudor Vornicu şi echipa sa.

Corina Chiriac a interpretat și o melodie compusă de Mihai Constantinescu - "Am visat odată". Pe scenă a fost acompaniată de Big Band-ul Radio, Opera din Brașov și o coreografie deosebită.

Lista celor 12 concurenți de la Cerbul de Aur 2019

Alfie Arcuri - Australia / "To myself" / "Acasă"

- Australia / "To myself" / "Acasă" Anna Odobescu - Republica Moldova / "Un actor grăbit" / "Dreaming"

- Republica Moldova / "Un actor grăbit" / "Dreaming" Cynthia Verazie - Cipru / "Listen" / "Cât de frumoasă ești"

- Cipru / "Listen" / "Cât de frumoasă ești" ELIZA G - Italia / "Altro que favole" / "Creioane colorate"

- Italia / "Altro que favole" / "Creioane colorate" Florin Răduță - România / "Dragostea rămâne" / "It's a man's world"

- România / "Dragostea rămâne" / "It's a man's world" Monika Marija - Lituania / "Mă ucide ea" / "Criminal"

- Lituania / "Mă ucide ea" / "Criminal" Ralfs Eilands - Letonia / "Revelation" / "Apa"

- Letonia / "Revelation" / "Apa" Renate Grad - România / "Proud Mary" / "Ploaia și noi"

- România / "Proud Mary" / "Ploaia și noi" Sara de Blue - Austria / "Ce are ea" / "Out of the twilight"

- Austria / "Ce are ea" / "Out of the twilight" Syuzanna Melqonyan - Armenia / "Pe aripi de vânt" / "Je suis malade"

- Armenia / "Pe aripi de vânt" / "Je suis malade" Tamara - Georgia / "De la capăt" / "Chandelier"

- Georgia / "De la capăt" / "Chandelier" Veronica Liberati - Italia / "Don't let the sun go down" / "Bună seara, iubite"

Festivalul Cerbul de Aur se va încheia duminică cu un program folcloric în trei părți. Gabi Luncă va urca pe scenă și va cânta în direct după mai mulți ani de la retragerea sa. Loredana şi trupa Agurida vor aduce în prezent imnuri folclorice, iar acordeonistul Emy Drăgoi va fi un alt invitat special al serii. Programul va reuni peste 100 de artişti.