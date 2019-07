Loredana este în juriul Festivalului Cerbul de Aur 2019 - Vezi componența completă

Loredana, unul dintre cele mai puternice branduri din show-biz-ul românesc, cu o carieră de un sfert de secol în care a lansat zeci de hituri, va fi anul acesta la Cerbul de Aur într-o ipostază nouă. Dacă până acum am văzut-o pe scena Festivalului în calitate de prezentator sau în recitaluri care au ridicat publicul în picioare, în 2019, energica artistă ia acum loc şi pe scaunul de jurat.

"Am o lungă şi frumoasă istorie alături de Cerbul de Aur. Am urcat pe scena de la Braşov de mai multe ori de-a lungul anilor, în recitaluri sau ca prezentator. Jurat nu fusesem, aşa că, m-am bucurat să fiu invitată să fac parte din juriu, mai ales că o să fiu din nou colegă cu Ricky Dandel cu care am prezentat Festivalul, în 1996!", mărturiseşte Lori.