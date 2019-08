Cerbul de Aur 2019: Programul Galei de sâmbătă, recital Ronan Keating

Cea de-a treia seară a Festivalului Cerbul de Aur 2019 va cuprinde Gala Laureaților și recitalul starului irlandez Ronan Keating. Deschiderea va fi un moment muzical din celebrul musical "We Will Rock You", iar Corina Chiriac va urca pe scenă ulterior pentru un moment aniversar.

În Gala Festivalului de sâmbătă îi vom cunoaște pe laureații ediției din acest an a concursului de interpretare. Seara va fi prezentată de Eda Marcus şi Elvin Dandel.

Evenimentul este sold-out. Acesul publicului va fi permis începând de la ora 19:30 și până la ora 20:45, show-ul fiind televizat pe TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional, TVR Moldova şi online pe TVR Plus.

Programul zilei de 24 august

Programul din 24 august va fi deschis cu un moment muzical cu hituri ale trupei Queen, cu Loredana și alți artişti (Lucian Ionescu, Mara Captaru, Bianca Popescu şi Vlad Nicolici) din celebrul musical "We Will Rock You" - galeria de poze de la premiera din aprilie poate fi văzută aici. Producția românească a musicalului este semnată de Răzvan Mazilu.

Va urma Gala Festivalului. Pe lângă câştigătorul Marelui Trofeu în valoare de 25 de mii de euro, pe podium vor urca alți trei concurenți (locurile 1-3) și vor fi acordate trei premii speciale: cea mai bună interpretare a unei piese româneşti, premiul presei acreditate la festival şi premiul publicului. Jurizarea celro 12 interpreți a fost făcută de juriul format din: Loredana, Vasile Şirli, Ricky Dandel, Victor Laszlo şi Erminio Sinni.

După aflarea câștigătorilor, Corina Chiriac va susține un recital marcând împlinirea a 40 de ani de la primul show color de televiziune, "Eu sunt Corina!", realizat de Tudor Vornicu şi echipa sa.

"În primul rând, s-a redecorat Studioul 1 al Televiziunii Române. Am acordat mult timp repetiţiilor, pentru o secvenţă de trei minute se repeta şi câte 4-5 ore. Nu oboseam, pentru că am iubit enorm televiziunea, iar primul show color trebuia să iasă excepțional", a declarat Corina Chiriac.

Corina va fi urmată de Viktor Laslo, care a făcut parte și din juriul festivalului. Artista francezo-belgiană va susține un micro-recital, ce va cuprinde și o piesă dedicată iubitei fiului său care şi-a pierdut viaţa în atentatele teroriste de la Paris din 2015.

Seara se va încheia cu recitalul lui Ronan Keating.

Starul irlandez care a vândut zeci de milioane de albume ca artist solo şi membru al celebrei trupe Boyzone, va susţine un recital în Piața Sfatului din Brașov până la miezul nopții.

Ronan Keating are o carieră impresionantă. A fost liderul trupei Boyzone, care a lansat numeroase hituri, patru albume, care s-au vândut în 25 de milioane de exemplare. Și-a început cariera solo în 2000, lansând de atunci nu mai puțin de nouă albume, vândute în 20 de milioane de exemplare. Single-ul "When You Say Nothing at All" de pe coloana sonoră a filmului "Notting Hill" este cunoscut peste tot în lume și a fost nr. 1 în topurile muzicale din mai multe țări.