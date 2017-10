Concertul organizat de Linkin Park în memoria lui Chester Bennington va fi transmis live, pe YouTube

Fanii Linkin Park vor putea urmări live, pe YouTube, concertul organizat în memoria lui Chester Bennington. Evenimentul va avea loc în Los Angeles, pe scenă urmând să urce atât membrii Linkin Park rămași în viață, cât și prieteni și colegi de breaslă precum Jonathan Davis de la Korn sau Daron Malakian de la System of a Down.

Concertul "Linkin Park and Friends Celebrate Life in Honor of Chester Bennington", ce va avea loc pe 27 octombrie, va putea fi urmărit live online. Evenimentul va fi transmis pe canalul de YouTube al trupei Linkin Park începând cu ora 7:45 PM Pacific Standard Time, respectiv de la 6:45 dimineața în România, pe 28 octombrie (diferența de fus orar este de 11 ore).

La eveniment vor participa membrii trupei Linkin Park, formațiile Blink 182, Machine Gun Kelly, Avenged Sevenfold, Yellowcard și Bring Me the Horizon, Jonathan Davis de la Korn, Daron Malakian, Shavo Odadjian și John Dolmayan de la System of a Down și Kiiara.

Deși a avut rețineri în privința organizării acestui concert, Mike Shinoda a mărturisit că este un gest pe care toți membrii formației și-au dorit să îl facă, în ciuda dificultății susținerii unui show live.

”Știu că pentru unii din trupă este mai greu decât pentru alții să urce din nou pe scenă. Dar fiecare dintre noi și-a dorit la fel de mult să facem asta. Simțim că aceasta este cea mai potrivită modalitate prin care putem să-i aducem un omagiu lui Chester”, a declarat Mike Shinoda într-un interviu pentru KROQ.

Chester Bennington a murit pe 20 iulie. Solistul îndrăgitei trupe Linkin Park s-a sinucis în noaptea de miercuri spre joi, trupul său neînsuflețit fiind găsit în locuința sa din Palos Verdes, Los Angeles. Muzicianul avea doar 41 de ani.

La aproape 3 luni de la tragica sa moarte, Linkin Park a împărtășit publicului episodul înregistrat la ”Carpool Karaoke”. Videoclipul a fost făcut public în urma deciziei comune a colegilor de trupă și a familiei lui Chester. (Urmărește înregistrarea de la ”Carpool Karaoke”)