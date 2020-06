"B12" este cel mai nou single dintr-o serie de piese lansate de trupa Grey Daze pentru a prefaţa noul său album. Acesta fusese înregistrat parţial în 2017 înainte de sinuciderea lui Chester Bennington, iar foştii colegi ai artistului au folosit înregistrările pentru a crea un LP. Discul se numeşte "Amends" şi va sosi pe 26 iunie. Noul single are un sound tipic de rock alternativ, care s-ar potrivi la începutul anilor 2000, în vreme ce Bennington ne surprinde cu un flow de rap, alternat cu vocalize puternice.

Alte single-uri lansate de Grey Daze de pe noul album sunt "Soul Song", "What's In the Eye", "Sometimes" şi "Sickness". Grupul a postat şi mini documentare despre cariera sa şi despre Chester Bennington pe canalul YouTube oficial. Pe 10 aprilie a avut loc şi o difuzare limitată a albumului "Amends" în cadrul unui listening party găzduit de platforma Backstagers. Bennington a părăsit trupa Grey Daze în 1998 pentru a se implica activ în Linkin Park, dar s-a reunit cu foştii colegi în anul 2017 şi era gata să lanseze un album şi să organizeze primul concert după 20 de ani. Solistul a făcut parte din trupă între anii 1992 şi 1998.

Grupul a luat naştere la începutul anilor '90, fondat de Bennington şi un prieten din liceu, toboşarul Sean Dowdell. Au rezultat 3 albume, "Demo" în 1993, "Wake/Me" în 1994 şi "No Sun Today" în 1997.

Noul videoclip a fost folosit şi pentru a dat startul lui Download TV, o ediţie virtuală a festivalului britanic Download Festival, anulat de pandemie. Ar fi trebuit să aibă loc între 12 şi 14 iunie şi a fost înlocuit de o serie de concerte virtuale. În clip apar Bennington, Brian "Head" Welch de la Korn, dar şi James "Munky" Shaffer (tot de la Korn), care au contribuit la albumul "Amends". Şi fiul lui Chester, Jaime s-a implicat în proiect, regizând clipul "Soul Song" şi fiind protagonistul poveştii sale.

"B12" are în versuri o "chemare la acţiune" a societăţii. Versurile fac aluzie la Zidul Berlinului, bombe atomice, la KKK, nedreptăţi şi inegalitate. Pe lângă cadrele cu artişti, clipul include şi imagini puternice cu oameni fără locuinţă, cu proteste de stradă, combustibili fosili pompaţi intens şi multe altele.