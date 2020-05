Grey Daze continuă să dăinuie chiar şi fără solistul şi cofondatorul său, Chester Bennington. "Soul Song" este al patrulea single de pe noul album al trupei, "Amends", care va sosi pe 26 iunie. Jaime Bennington a regizat şi pus în scenă clipul acestui single, proiectând trăirile sale interioare şi lumea din jur în imagini expresive. Îl vedem pe tânăr meditând, plimbându-se prin natură şi amintindu-şi de tatăl său. Secvenţe din concertele Grey Daze din anii '90 sunt intercalate cu imagini cu Jaime, dar şi peisaje superbe ale canioanelor din SUA.

Cofondatorul formaţiei americane şi toboşarul său, Sean Dowell a descris colaborarea cu Jaime ca "un moment de întregire în care şi-a amintit când l-a întâlnit pe Chester la o vârstă chiar mai mică decât a lui Jaime". Fiul lui Chester este un regizor/producător amator de filme, deci nu i-a fost greu să realizeze acest video. Noul album a putut fi ascultat de fani timp de 24 de ore în luna aprilie (pe 10 aprilie 2020). Petrecerea de ascultare a albumului a început la ora 19 în România și a fost prezentată live de Diana Ciobotea, ambasadorul trupelor Linkin Park și Grey Daze și fondatoarea platformei Backstagers.

Backstagers este o platformă dedicată tuturor celor care își doresc să-și construiască o carieră în industria muzicală, venind în sprijinul lor cu informații direct de la oamenii din spatele marilor trupe și evenimente din lume. "Amends" are 11 piese, majoritatea reînregistrate pornind de la melodii originale ale trupei din anii '90.

Grey Daze este o formaţie de rock alternativ şi grunge, care a luat fiinţă în Phoenix în 1993. Chester Bennington a fost printre membri fondatori, iar în 1994 apărea primul album, "Wake Me". În 1997 a debutat albumul "... No Sun Today". În 1998 Chester părăsea trupa şi intră în grupul Xero, viitorul Linkin Park. Grey Daze a mai continuat să existe câţiva ani cu schimbări de componenţă, iar în anul 2000 a lansat discul "Seven Days", pentru a se destrăma complet în 2001.

În 2002 Chester a încercat să reunească Grey Daze, dar de abia în iunie 2017 s-au aliniat astrele şi au reuşit artiştii să se sincronizeze în componenţa originală. Sinuciderea lui Chester din iulie 2017 a pus totuşi capăt proiectului, iar grupul începuse să lucreze deja la un album nou. Track-urile rămâne au fost finalizate alături de chitaristul şi basistul Korn, Chris Traynor de la Bush şi Jamie Bennington, fiul lui Chester.