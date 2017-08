Adolescenta Grace VanderWaal a lansat melodia "Sick of Being Told" - AUDIO

Grace VanderWaal, adolescenta de 13 ani care anul trecut a câștigat concursul de talente muzicale "America's Got Talent" revine cu un nou single - "Sick of Being Told". Melodia poate fi ascultată pe InfoMusic.

Grace VanderWaal continuă dezvăluirile muzicale de pe viitorul ei album de debut. "Sick of Being Told" vine după succesul recent al single-ului "Moonlight", urmărit de aproape 10 milioane de ori pe canalul ei Vevo de pe Youtube (cumulat clip și audio), în prima lună. "Sick of Being Told" este o piesă despre răzvrătirea adolescentină, versurile dezvăluind dorința de a urma propria cale și de a i se acorda încredere în reușită. "Sick of Being Told" este un cântec de revoltă, care descrie acel moment în care ești pregătit să mergi pe cont propriu. Este o melodie despre auto-determinare", spune Grace. Melodia a fost produsă de Kinetics & One Love și lansată prin intermediul casei de discuri Columbia Records, care a semnat cu Grace în urma câștigării celui de-al 11-lea sezon "America's Got Talent". După 5 ore de la lansare, "Sick of Being Told" înregistrase peste 200.000 de redări pe Youtube, număr ce prefigurează succesul single-ului și atestă popularitatea online de care se bucură Grace. Grace VanderWaal are la activ un EP, "Perfectly Imperfect" (2016), ce conține 4 piese compoziții proprii. Materialul a debutat pe poziția a 9-a în Billboard 200. În 2017, Grace a câștigat Radio Disney Music Award pentru Cel mai bun artist debutant.