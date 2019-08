Grace VanderWaal face încă un pas spre un nou stil muzical. După "Ur So Beautiful", ce avea un sound R&B, Grace trece la un synth dance-pop, ce-i dezvăluie o nouă latură a personalității. Cu "Waste My Time". Grace ne reamintește că nu mai este un copil și că la 15 ani nu e greșit să-ți dorești să-ți mai perzi și timpul.

"Ce îmi place cel mai mult la piesa asta ["Waste My Time"] este că are un contrast drăguț în versuri, dar transmite și o stare de relaxare, de chef de distracție. Acesta e sentimentul pe care am vrut să-l captez. Atunci când lucrurile sunt complicate, oamenii spun că nu ar trebui să-ți pierzi timpul, că ai o singură șansă. Ești tânăr doar o dată. Asta e o piesă [care spune] nu-mi pasă, o să-mi pierd timpul", detaliază Grace VanderWaal într-un interviu pentru Teen Vogue.