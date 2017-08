Cum poţi să îi introduci pe cei de la Queens of the Stone Age într-o categorie de muzică? Ar fi rock alternativ, dar ar fi şi ceva rock 'n roll... Şi fix când eşti gata să îi numeşti grunge devin progressive metal. Toată această originalitate este distilată şi în noul single, "The Evil Has Landed", care tocmai a sosit şi poate fi ascultat mai jos.

Piesa este extrasă de pe albumul "Villains", care debutează pe 25 august. Acesta este de fapt al doilea single de pe noul LP, după "The Way You Used to Do" şi ambele noi release-uri au tot fost cântate live la concertele trupei din ultimele luni. Josh Homme and co au subliniat că ideea de "Villains" (personaje negative/răufăcători) nu are de-a face cu peisajul politic din State şi cu Trump.

Este doar un "cuvânt fantastic" şi un punct de vedere asupra unui scenariu. Albumul a fost produs de Mark Ronson şi este primul release după cel de acum 4 ani, "... Like Clockwork". "The Evil Has Landed" reuneşte un falsetto în vocea lui Homme, cu riffuri metalice ascuţite, ce duc cu gândul la un proto Mastodon, dacă vreţi. Percuţia are ceva de punk în ea şi ritmul frenetic dinspre final ne duce cu gândul la mega hiturile trupei, precum "Go With the Flow".

Chiar dacă Homme a promis că influenţe politice nu vor exista pe noul material, inevitabil el va fi influenţat de cel puţin un fenomen global al momentului: terorismul. Atacul terorist din Franţa, cel din 2015 de la Bataclan a avut loc chiar în timpul unui concert al trupei Eagles of Death Metal, cealaltă formaţie păstorită de Josh Homme. Inevitabil că artistul a resimţit profund acel eveniment crunt, care a marcat istoria trupei şi istoria capitalei Franţei.

Şi cu toate acestea creierul Queens of the Stone Age a declarat într-un interviu recent că vrea să îşi facă muzica mai dansabilă. Sunt multe picanterii legate de noul LP, precum faptul Dave Grohl a încercat să participe la sesiunile de înregistrări ale trupei, doar pentru a fi dat afară prieteneşte de Homme.