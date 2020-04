Pe parcursul ultimelor luni The Weeknd s-a metamorfozat într-un personaj al unui film pe care numai rapperul îl ştie şi îl vede. Nu are un nume special, dar are o identitate unică: costum roşu, faţa însângerată şi plasture pe nas. Pare mereu confuz, are mănuşi negre şi îi plac maşinile rapide şi jocurile de noroc. "Until I Bleed Out" este un cântec de adio, probabil de la acest personaj, dar şi de la o etapă din viaţa artistului. Posibil să fie etapa între 20 şi 30 de ani, Abel Tesfaye împlinind 30 de ani pe 16 februarie.

Piesa este poate cea mai complexă şi completă de pe albumul "After Hours", incluzând "floricele" la sintetizator şi mult mai multe experimente decât cele de pe LP-ul "Starboy" din 2016. Videoclipul îl regăseşte pe protagonist în obişnuita confuzie narcotică, înconjurat de baloane şi milioane de confetti-uri. Trag de el petrecăreţi, paznici şi fotomodele, într-un iureş în care artistul devorează bucăţi colorate de hârtie. Odată ieşit din abis, The Weeknd vede în ce univers gol se afla de fapt.

Deşi teoretic personajul concept al albumului se află în Las Vegas, spre final se trezeşte în zăpadă, tribut pentru Canada natală a artistului. LP-ul "After Hours" a petrecut ultimele 2 săptămâni pe locul întâi în topul Billboard 200. Single-ul "Blinding Lights" este pe primul loc în Billboard Hot 100. Ultimul single lansat de artist alături de un videoclip gory a fost "In Your Eyes", care a inclus fotomodelul Zaina Miuccia printre personaje.

The Weeknd a avut un vârf de popularitate la final de weekend, când în episodul 4 din sezonul 3 al serialului "Westworld" s-a auzit o variantă de pian a piesei sale "Wicked Games". Artistul a fost încântat de acest tribut şi a postat pe Twitter un link spre respectiva piesă, care apare fix pe momentul unei lupte cheie între personaje. Un cover orchestral de viori e ultimul lucru la care te-ai aştepta într-un serial SF, dar genialul Ramin Djawadi a reuşit din nou să ne surprindă.