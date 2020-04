Videoclipul piesei "Bad Child" ne înfățișează doi copii care se simt ca niște exilați în conacul luxuriant al familiei. Unul dintre ei găsește un vid de întuneric în casă și cei doi trebuie să găsească o modalitate de a scăpa de ceea ce se ascunde dedesubt.

"Întotdeauna mi-am dorit să scriu o piesă prin ochii altcuiva, să compun din perspectiva lui. Cu această piesă am ocazia să fac asta pentru prima oară. Observ viața prin ochii altcuiva în timp ce acesta crește. Acesta este prima piesă dintr-o serie de melodii pe care le voi lansa anul ăsta și de abia aștept să vă împărtășesc și altele", anunță Toni Watson, artista din spatele proiectului Tones and I.

Toni a ajuns în atenția publicului în mai 2019, odată cu lansarea piesei "Dance Monkey", ce a fost hit și în România. Artista australiană a lansat EP-ul de debut "The Kids Are Coming" în luna august a anului trecut, materialul fiind premiat cu ARIA Award for Best Independent Release.